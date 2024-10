Sentiment rond Frenkie de Jong binnen een paar dagen 180 graden gedraaid

Het sentiment rond is binnen een paar dagen 180 graden gedraaid. Tijdens de kraker tussen FC Barcelona en Bayern München in de Champions League afgelopen woensdag stelden fans van de Catalaanse grootmacht nog dat De Jong zich ‘nooit’ in het elftal van trainer Hans-Dieter Flick zou gaan spelen, maar na zijn invalbeurt tegen Real Madrid kan hij voorlopig niet meer stuk. De Nederlander nam zijn ploeg bij de hand en kan rekenen op veel complimenten.

De Jong zijn gedachten zullen in de aanloop naar de Clásico ongetwijfeld zijn teruggegaan naar de voorgaande ontmoeting in Madrid. Eind april liep de middenvelder in het Santiago Bernabéu na een duel met Federico Valverde een enkelblessure op, die hem uiteindelijk zeker vijf maanden aan de kant zou houden. De Jong miste daardoor niet alleen het Europees Kampioenschap in Duitsland, maar ook de eerste fase van het nieuwe seizoen. Daarin grepen andere spelers bij FC Barcelona hun kans, waaronder Marc Casadó.

De jonge middenvelder geniet het volste vertrouwen van Flick en betaalt dat terug met ijzersterke optredens. Casadó blonk uit in de Champions League-kraker tegen FC Barcelona en kreeg gedurende die wedstrijd al veel lovende kritieken. Daarbij viel ook de naam van De Jong. Fans van FC Barcelona vreesden het ergste voor de Nederlander: een basisplaats zou een héél moeilijk verhaal worden. Flick hield tegen Real Madrid in eerste instantie vast aan het middenveld dat indruk maakte tegen Bayern, met naast Casadó ook Pedri en Fermín Lopez. FC Barcelona slaagde er in de eerste helft van de Clásico echter niet in de controle te krijgen, waardoor Flick zich in de rust genoodzaakt zag om in te grijpen.

De Jong valt geweldig in

De Duitser haalde Fermín naar de kant en bracht De Jong voor hem binnen de lijnen. Die wissel pakte geweldig uit. De Jong speelde alsof hij de afgelopen maanden niet vanaf de zijkant toe heeft moeten kijken en nam zijn ploeg meteen op sleeptouw. De voormalig Ajacied was telkens aanspeelbaar en deed vrijwel alles goed. Zo had hij een belangrijk aandeel in de 0-2 van Robert Lewandowski. De Jong speelde de bal in één keer door naar Alejandro Baldé, die met een uitgemeten voorzet Lewandowski in staat stelde om de 0-2 binnen te koppen.

De Jong, in de tweede helft spelend met de aanvoerdersband om zijn arm, hield het hoge niveau vast. Dat zag ook Mundo Deportivo. “Ander goed nieuws voor Barça was dat de geblesseerden terugkeerden en het niveau van het team daardoor omhoogging. In het Bernabéu schakelde Flick De Jong in om Fermín af te lossen. De Nederlander oogde erg betrokken en gemotiveerd om terug in de basis te komen”, zo leest het.

Op social media zijn de complimenten eveneens voor De Jong. “Frenkie de Jong kwam erbij en de hele wedstrijd veranderde. Hij verdient meer respect van onze fanbase”, zo schrijft iemand op X. “Frenkie de Jong, ben je serieus? Kwam erin en controleerde de wedstrijd. Zes maanden geblesseerd? Geen f*cking probleem. We hebben onze maestro op het middenveld terug”, zo leest het ook. Het moge duidelijk zijn: De Jong is terug en heeft opnieuw zijn visitekaartje afgegeven. Het belooft een interessante strijd te worden op het middenveld van FC Barcelona.

