FC Barcelona-fans hebben genoeg gezien en vellen pijnlijk oordeel over Frenkie de Jong

moet zich serieuze zorgen gaan maken bij FC Barcelona. De middenvelder stond in de eerste maanden van dit seizoen aan de kant met een enkelblessure en zag in de tussentijd andere spelers kansen krijgen én grijpen. Eén van hen is . De 21-jarige middenvelder maakt ook woensdagavond in de kraker tegen Bayern München veel indruk en fans verwachten dat hij zijn plaats niet snel zal kwijtraken.

Volg de ontmoeting tussen FC Barcelona en Bayern München hier live!

Artikel gaat verder onder video

De Jong maakte onlangs zijn rentree binnen de lijnen, nadat hij door een in de Clásico tegen Real Madrid in april opgelopen enkelblessure zeker vijf maanden niet in actie kwam. De Nederlander moest het tot op heden doen met twee korte invalbeurten. Hij leek afgelopen zondag in de thuiswedstrijd tegen Sevilla zijn basisrentree te kunnen gaan maken, maar bleek toch niet fit genoeg om aan de aftrap te verschijnen. De Jong kwam zelfs helemaal niet in actie.

Een basisplaats in de kraker tegen Bayern München in de Champions League zat er eveneens niet in. Trainer Hans-Dieter Flick gaf de voorkeur aan een middenveld bestaande uit Pedri, Fermín Lopez én Casadó. Lopez had met twee assists een belangrijk aandeel in de 3-1 voorsprong bij rust, maar het was vooral Casadó die na de eerste 45 minuten op veel complimenten kan rekenen. Daarbij valt ook de naam van De Jong, die vanaf de bank moet toezien hoe zijn concurrent een indrukwekkende partij op de mat legt. Zo stond hij met een geweldige crosspass aan de basis van de 3-1 van Raphinha.

LEES OOK: 'Frenkie de Jong irriteert Hansi Flick en moet voor straf 45 minuten warmlopen'

“De intensiteit waarmee Marc Casadó voetbalt is waanzinnig. Dapper en nooit bang om risico’s te nemen met de bal. Het spijt me, maar Frenkie zal nooit starten bij Barça als Casadó zó presteert. Het is voorbij voor hem”, zo schrijft iemand op X. Hij is zeker niet de enige die de kansen op een snelle terugkeer van De Jong in het elftal momenteel somber inschat. “Zie je deze Casadó? Niemand zet hem op de bank. Frenkie de Jong, begin met het vinden van een nieuwe club in januari”, zo leest het. Anderen zijn het er roerend over eens dat Casadó voorlopig het vertrouwen moet blijven houden van Flick, zo blijkt uit een verdere rondgang op het platform.

LEES OOK: Voetbalshow: FC Barcelona kan het na waanzinnige helft tegen Bayern München amper geloven

Invalbeurt Frenkie de Jong

De oud-speler van Ajax staat er overigens nog altijd 'gewoon' goed op bij Flick. De Duitser bracht De Jong na een uur spelen binnen de lijnen tegen Bayern München. De Jong is een van de vier aanvoerders in de selectie en kreeg van Raphinha, die op dat moment drie van de vier doelpunten voor zijn rekening had genomen, meteen de aanvoerdersband om zijn arm geschoven.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 ‘FC Barcelona wil Real Madrid dwarszitten en benadert Champions League-winnaar’

FC Barcelona en Real Madrid zouden allebei hun pijlen hebben gericht op een Champions League-winnaar.