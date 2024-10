'Frenkie de Jong irriteert Hansi Flick en moet voor straf 45 minuten warmlopen'

Dat zondag negentig minuten op de bank bleef in de wedstrijd tussen Barcelona en Sevilla (5-1), had niet alleen te maken met zijn fysieke gesteldheid. Trainer Hansi Flick zou niet te spreken zijn geweest over ‘bepaald gedrag’ van de middenvelder, zo weet de Catalaanse radiozender RAC1. Het is echter niet duidelijk wat daaronder wordt verstaan.

De Jong liep zich bijna de volledige tweede helft warm aan de zijlijn. Een invalbeurt leek dus aanstaande. Met een ruime voorsprong op zak (Barcelona leidde bij de rust met 3-0) leek het duel een uitgelezen mogelijkheid om zonder grote druk wat meer minuten te maken dan in de laatste twee wedstrijden, waarin De Jong tot 10 en 16 minuten kwam. Toch kwam het niet tot een invalbeurt.

In het programma Tu diràs van RAC1 wordt gezegd dat De Jong een ‘waarschuwing’ kreeg, 'omdat er iets was wat Flick niet beviel'. De trainer zou daarom hebben besloten om De Jong bijna de hele tweede helft te laten warmlopen, zonder hem in te zetten. In de laatste wedstrijd voor de interlandperiode nam hij al een andere disciplinaire maatregel: Jules Koundé verloor zijn basisplek omdat hij te laat was voor een teambespreking.

Een dag voor de wedstrijd tegen Sevilla zei Flick dat hij 'in principe' rekende op een basisplek voor De Jong. “Maar we zullen morgen zien”, voegde hij er nog wel aan toe. Na afloop van de wedstrijd zei Flick: "We dachten dat Frenkie vandaag in de basis kon staan, maar hij liet ons weten dat hij wat fysieke klachten had. Daarom was een basisplaats geen optie voor hem."

