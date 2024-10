FC Barcelona maakt er vijf tegen Sevilla, maar een invalbeurt is het absolute hoogtepunt

FC Barcelona heeft zondagavond vertrouwen getankt voor de komende wedstrijden tegen Bayern München (woensdag) en Real Madrid (zaterdag). De formatie van coach Hans-Dieter Flick was op eigen veld veel te sterk voor Sevilla: 5-1. was met twee treffers andermaal op dreef, bleef de hele wedstrijd aan de kant.

De Jong stond vanwege een enkelblessure zeker vijf maanden aan de kant, maar maakte onlangs zijn lang verwachte rentree binnen de lijnen. Na twee korte invalbeurten was het de vraag of hij in de thuiswedstrijd tegen Sevilla aan de aftrap kon verschijnen. Flick zinspeelde op zijn persconferentie weliswaar op een basisplaats voor de Nederlander, maar hij bleek uiteindelijk niet fit genoeg om te starten. Zonder De Jong liep FC Barcelona in de eerste helft al ruim weg bij Sevilla. De thuisploeg had weliswaar een strafschop nodig om na een kleine 25 minuten de ban te breken, maar daarna ging het van een leien dakje.

Er wordt door de Spaanse media flink gespeculeerd over de opvolging van Lewandowski, maar de Pool scoort er sinds de komst van Flick ouderwets lustig op los. Lewandowski schoot FC Barcelona vanaf de stip op voorsprong en dat was alweer zijn elfde competitietreffer van het seizoen. Een kwartier later stond de teller op twaalf, nadat hij een schot van Raphinha op het laatste moment nog van richting veranderde. Lewandowski zijn tweede betekende de 3-0. Het hoogtepunt uit de eerste helft kwam op naam van Pedri, die met een schitterende knal voor de 2-0 zorgde.

Flick gunt twee middenvelders rentree na blessureleed

Daarmee was de wedstrijd na een helft wel gespeeld. Maar FC Barcelona nam in de openingsfase van het tweede bedrijf zeker geen gas terug. Raphinha dacht zijn ploeg al snel na de rust op 4-0 te schieten, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. De Braziliaan kreeg niet lang daarna een nieuwe kans op een treffer, maar zag zijn inzet rakelings naast gaan. Op dat moment was De Jong door Flick al de dug-out uitgestuurd voor een warming-up. Een invalbeurt zat er uiteindelijk niet in. Flick greep het gunstige verloop van de wedstrijd aan om twee andere middenvelders hun rentree te laten maken.

Eén van hen was Fermín Lopez. De middenvelder was tijdens de recente Olympische Spelen in Parijs de grootste smaakmaker in de Spaanse beloftenploeg, die goud won. Lopez stond de afgelopen weken aan de kant met een dijbeenkwetsuur, maar is nu dus weer terug. Dat laatste geldt ook voor Gavi, die vorig jaar november een kruisbandblessure opliep en daardoor bijna een jaar aan de kant stond. Pedri gunde Gavi bij zijn rentree meteen de aanvoerdersband. Daarvoor had Pablo Torre de vierde Catalaanse treffer gemaakt. Stanis Muzambo redde een paar minuten voor tijd de eer voor Sevilla, maar het slotakkoord was voor Torre, die met zijn tweede van de avond de eindstand op 5-1 bepaalde.

Daarmee tankt FC Barcelona opnieuw vertrouwen voor de komende periode. De Catalanen nemen het woensdag in de Champions League op tegen Bayern München, een paar dagen later staat de Clásico tegen Real Madrid op het programma. En dat met de wetenschap dat Flick zijn selectie steeds verder op oorlogssterkte ziet geraken. Lopez en Gavi zijn rentree, Dani Olmo zat ook weer bij de selectie. De miljoenenaankoop zat de voorbije weken eveneens in de lappenmand.

Gavi was given the captain's armband after making his return 🥹 pic.twitter.com/ll8Jk7DIZS — B/R Football (@brfootball) October 20, 2024

