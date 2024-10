Hans-Dieter Flick scoort nóg meer punten bij FC Barcelona-fans met bezoek aan legende: 'Dit wordt gevierd'

FC Barcelona-trainer Hans-Dieter Flick heeft vlak voor een belangrijke periode met zijn ploeg punten gescoord bij de achterban. De Duitser, die sinds het begin van dit seizoen aan het roer staat in Catalonië, heeft een bezoekje gebracht aan zijn voorganger Xavi Hernández. Laatstgenoemde stond in het afgelopen seizoen nog voor de groep bij FC Barcelona, maar kreeg richting het einde van de jaargang te horen dat hij plaats moest maken voor een nieuwe hoofdtrainer.

Xavi was bij FC Barcelona de opvolger van Ronald Koeman. De legendarische oud-middenvelder van FC Barcelona trok na het seizoen 2014/15 de deuren van het Spotify Camp Nou achter zich dicht, alvorens er ruim zes jaar later als trainer terug te keren. Xavi loodste zijn ploeg in 2023 naar de eerste landstitel sinds 2019. FC Barcelona hoopte die prestatie een passend vervolg te kunnen geven, maar het voorbije seizoen verliep uiterst teleurstellend. De Catalanen eindigden in de competitie op gepaste afstand achter Real Madrid, gingen in de finale van de Supercup kansloos onderuit tegen de eeuwige rivaal, werden in de Copa del Rey vroegtijdig uitgeschakeld door Athletic Club en door Paris Saint-Germain hard uit de Champions League geknikkerd.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: 'Barcelona ziet oud-Eredivisiespeler als mogelijke opvolger van Robert Lewandowski'

President Joan Laporta deed er in eerste instantie alles aan om Xavi voor de club te behouden. Xavi had begin dit kalenderjaar aangekondigd na het seizoen op te zullen stappen, maar liet zich door Laporta overtuigen om tóch aan te blijven als hoofdtrainer. Het was uiteindelijk diezelfde Laporta die Xavi vertelde dat hij tóch een andere weg wilde inslaan. De wereldkampioen van 2010 vertrok na bijna drie jaar als hoofdtrainer en maakte plaats voor Flick. De Duitser maakt de verwachtingen tot op heden meer dan waar. FC Barcelona haalde 24 punten uit de eerste negen competitieduels, drie meer dan Real Madrid. De Champions League ging met een nederlaag bij AS Monaco weliswaar teleurstellend van slecht, maar de ploeg herstelde zich tegen Young Boys.

LEES OOK: ‘FC Barcelona wil Real Madrid dwarszitten en benadert Champions League-winnaar’

Of de Catalanen dit seizoen écht om de prijzen zullen strijden, zal de komende periode uitwijzen. Na de thuiswedstrijd tegen Sevilla wacht in de Champions League een ontmoeting met Bayern München, alvorens in LaLiga de Clásico tegen Real Madrid op het programma staat. Vlak voor deze loodzware en zeer belangrijke week heeft Flick in ieder geval (extra) punten gescoord bij de achterban. Xavi deelt op zijn Instagram een foto met zijn opvolger. “Barcelona-fans werden deze vrijdag wakker met een beeld vol symboliek dat de verbinding weerspiegelt tussen het meest recente verleden van de Barcelona bank en het heden”, zo schrijft Sport. “Beiden glimlachend te zien, na een al dagenlang aanslepende ontmoeting waarin de hartelijkheid opviel en die de goede verstandhouding bevestigt. Een beeld dat de Barcelona-fans ongetwijfeld zullen vieren.”

FC Barcelona gaat winnen van Bayern München en Real Madrid Laden... 54.4% Ja, ik denk dat Barça beide wedstrijden wint 10.5% Van Bayern gaan ze winnen, maar Real zal te sterk zijn 28.1% Nee, ik zie Barça beide wedstrijden niet winnen 7% Anders, namelijk... 57 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'FC Barcelona heeft een duidelijk plan met Frenkie de Jong'

FC Barcelona is zeker niet van plan Frenkie de Jong na zijn rentree direct weer voor de leeuwen te gooien.