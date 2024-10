'Barcelona ziet oud-Eredivisiespeler als mogelijke opvolger van Robert Lewandowski'

FC Barcelona moet aan de toekomst denken nu de jaren steeds meer beginnen te tellen voor eerste spits , die in augustus 36 kaarsjes uitblies. In de zoektocht naar een toekomstige opvolger zetten de Catalanen hoog in: is volgens Engelse media de gedroomde vervanger van de Pool. Mocht de Noor van Manchester City echter niet haalbaar blijken, dan zou voormalig Willem II-spits in beeld kunnen komen.

Lewandowski kwam in de zomer van 2022 voor 45 miljoen euro over van Bayern München, een astronomisch bedrag voor een speler die nauwelijks doorverkoopwaarde vertegenwoordigt. De Poolse goalgetter maakt zijn naam en faam echter wél waar in Spanje; met 23 competitiegoals in zijn debuutseizoen had Lewandowski een groot aandeel in het behalen van de eerste landstitel sinds 2019. Ook vorig jaar (19 uit 35) én dit seizoen (tien uit negen) zijn de cijfers meer dan uitstekend, maar toch moet Barça zo langzamerhand gaan nadenken over een nieuwe nummer 9.

Sportief directeur Deco zou in februari van dit jaar al gesprekken hebben gevoerd met de zaakwaarnemer van Haaland, Rafaela Pimenta. De Noorse sensatie is echter niet de enige spits die op het verlanglijstje van de Catalanen voorkomt, zo meldt CaughtOffside. Ook Darwin Nuñez (Liverpool) én Isak (Newcastle United) zouden er goed opstaan in Barcelona. Isak werd afgelopen zomer al gelinkt aan meerdere Engelse topclubs én Barcelona, en hoewel zijn huidige werkgever overwoog hem te verkopen om te voldoen aan de Financial Fair Play-regels, bleef de Zweed 'gewoon' een Magpie.

In de winter van 2019 wist Willem II Isak naar de Eredivisie te halen. De Zweed kwam op huurbasis over van Borussia Dortmund, dat twee jaar eerder nog ruim acht miljoen euro aan het Zweedse AIK had overgemaakt om de spits in te lijven. In Tilburg bewees hij op jonge leeftijd zijn klasse door in achttien wedstrijden liefst veertien keer doel te treffen. Het bleek niet voldoende om een kans in Dortmund af te dwingen. BVB verkocht Isak na zijn terugkeer voor vijftien miljoen euro aan Real Sociedad, dat de spits drie jaar later voor 70 miljoen doorverkocht aan het steenrijke Newcastle United. Namens die club staat de Zweeds international inmiddels op 36 goals in 73 wedstrijden. Zijn contract op St. James' Park loopt nog door tot medio 2028.

