Miljoenenaankoop wil Barcelona nú alweer verlaten: 'Ik heb zes maanden niet gelachen'

Nog geen jaar nadat FC Barcelona een bedrag van 40 miljoen euro voor hem neertelde, wil (19) alweer vertrekken bij de Spaanse topclub. De Braziliaan komt momenteel op huurbasis uit voor competitiegenoot Real Betis en zegt graag in Sevilla te willen blijven.

Het financieel geplaagde Barcelona kreeg in november 2023 te maken met de zware knieblessure van toptalent Gavi. De club maakte daarna gebruik van de regels van LaLiga, die voorschrijven dat clubs bij blessures van vier maanden of langer 80 procent van het salaris van de speler mogen inzetten om een vervanger te halen. De club overwoog enkele middenvelders, maar besloot uiteindelijk om het vrijgekomen budget te spenderen aan het oppikken van de toen achttienjarige Roque bij het Braziliaanse Athletico Paranaense.

Roque voegde zich per 1 januari 2024 bij de selectie van Barcelona en debuteerde drie dagen later, als invaller, in het uitduel bij UD Las Palmas (1-2). Een maand na zijn entree maakte de jonge aanvaller in het thuisduel met Osauna zijn eerste competitiegoal, waarmee hij direct ook matchwinner werd. Een paar dagen later was het tegen Alavés (1-3 winst) wéér raak voor Roque, maar dat blijkt vooralsnog zijn laatste Barcelona-goal te zijn geweest. Trainer Xavi Hernández deed steeds minder een beroep op de winteraankoop, die onder diens opvolger Hansi Flick ook al niet op al teveel speeltijd leek te kunnen rekenen.

Daarop koos de Braziliaan eieren voor zijn geld: Real Betis legde Roque afgelopen zomer op huurbasis vast. Inmiddels staat de Braziliaan op zeven wedstrijden namens de club uit Sevilla, waarin hij één keer tot scoren kwam. Wat Roque betreft eindigt de samenwerking aan het einde van het seizoen niet. Mundo Deportiv citeert uit een interview met ABC Sevilla: "Mijn familie en ik hebben hele moeilijke tijden doorgemaakt, maar nu lachen we samen weer. Ik heb hiervoor zes of zeven maanden niet gelachen. Ik ben heel gelukkig bij Betis! Hier lach ik weer. Ik woon hier heel prettig en ik zou hier graag blijven spelen", aldus Roque.