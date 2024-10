Grote twijfels in Spanje: 'Niet zoveel optimisme' bij FC Barcelona over Frenkie de Jong

heeft bij FC Barcelona nog een contract tot de zomer van 2026 en de club wil dat graag verlengen, maar er heerst in tegenstelling tot bij spelers zoals Pedri, Gavi en Ronald Aráujo ‘niet zoveel optimisme’ over de toekomst van de Nederlander. Dat schrijft Mundo Deportivo althans. Volgens de Spaanse sportkrant is het niet duidelijk of De Jong er wel oren naar heeft om zijn contract te verlengen.

FC Barcelona telde in 2019 86 miljoen euro neer voor de komst van De Jong, die in de zomer van dat jaar de overstap maakte van Ajax. De verwachtingen waren hooggespannen en De Jong veroverde tijdens zijn eerste seizoen meteen een basisplaats, maar erg succesvol was het huwelijk lang niet. De grote prijzen bleven uit en De Jong slaagde er niet écht in om zijn stempel te drukken op het spel van FC Barcelona. De Nederlander behoorde bovendien tot de grootverdieners, waardoor de achterban meer van hem eiste op het veld. Zijn salaris drong hem in de zomer van 2022 richting de uitgang. FC Barcelona was hem liever kwijt dan rijk en Manchester United had serieuze interesse, maar hij hield voet bij stuk en bleef in Catalonië.

De Jong vocht zich terug en groeide in de ploeg van toenmalig trainer Xavi Hernández uit tot een belangrijke schakel. In 2023 werd hij dan eindelijk kampioen van Spanje en in de aanloop naar het afgelopen seizoen werd hij benoemd tot een van de vier aanvoerders. Maar rustig rond de persoon van De Jong is het eigenlijk geen moment geweest. De middenvelder kampte in het afgelopen seizoen geregeld met blessureleed en door een enkelblessure stond hij dit jaar zelfs vijf maanden aan de kant. De Jong heeft zijn rentree inmiddels gemaakt, maar nu zijn het de perikelen rond zijn contractverlenging die onderwerp van gesprek zijn in de Spaanse media.

‘Kilheid’ vanuit De Jong

Volgens Mundo Deportivo wil FC Barcelona het in 2026 aflopende contract van De Jong graag verlengen, maar heerst er bij de club dus ‘niet zoveel optimisme’ als bij andere spelers. “Vooral omdat de Nederlandse middenvelder ingewikkelde situaties heeft meegemaakt bij de club en het voor de directe niet duidelijk is of hij zijn contract tot na 2026 wil verlengen”, zo klinkt het. Dit betekent volgens de sportkrant niet dat FC Barcelona ‘geen interesse’ heeft in De Jong. De club wil graag langer met hem in zee, “omdat hij een voetballer is van volwassen leeftijd en Hansi Flick hem vertrouwt omdat hij zeer goede technische en fysieke vaardigheden ziet”. Volgens Mundo Deportivo wordt er in het geval van De Jong echter ‘een zekere kilheid bespeurd’, niet in de laatste plaats omdat de voetballer nog niet gereageerd heeft op een contractvoorstel dat hem eind vorig jaar is gedaan.

Door dat contract zou De Jong er financieel op achteruitgaan, maar volgens het medium ‘moet er rekening mee worden gehouden dat hij nu de betalingsachterstanden ontvangt die hij ten tijde van de coronapandemie heeft uitgesteld’. “De club weet echter ook dat De Jong het zwaar heeft gehad met het lekken van zijn contract en zijn salaris dat op straat kwam te liggen twee zomers geleden, toen hij onder druk werd gezet om naar Manchester United te vertrekken”, zo leest het. De Jong zou daarnaast moeite hebben met de kritiek op zijn langdurige absentie. In Spanje ging het verhaal rond dat De Jong weigerde zich te laten opereren, maar volgens De Jong is het niet waar dat de club zei dat hij geopereerd moest worden en dat niet wilde.

