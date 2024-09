Frenkie de Jong beantwoordt gerucht over 37 miljoen euro

De rentree van lijkt niet lang meer op zich te laten wachten. De middenvelder staat al ruim vijf maanden aan de kant met een enkelblessure, maar traint weer mee bij FC Barcelona. In een interview met het officiële clubkanaal weerspreekt De Jong ook enkele geruchten die over hem de ronde doen.

De Jong viel in de Clásico van 21 april in het Santiago Bernabéu uit met een blessure aan zijn rechterenkel. Het was al zijn derde blessure aan dezelfde enkel, waardoor De Jong een streep kon zetten door de rest van het seizoen. Bondscoach Ronald Koeman had de hoop om de 54-voudig Oranje-international mee te nemen naar het EK in Duitsland. Na enkele trainingen werd toch geconcludeerd dat De Jong niet voldoende hersteld was. Sindsdien sprak De Jong zich niet vaak uit over zijn herstel.

“Ik heb ervoor gekozen om me tijdens mijn herstel op de vlakte te houden”, vertelt hij daarover. “Het klopt niet dat de club mij heeft aangespoord om een operatie te ondergaan en dat ik degene was die het niet wilde. Iedereen bij de club, onder wie de clubartsen en ikzelf, waren het erover eens dat een operatie niet de beste optie was. Frustrerend was het wel om zo lang aan de kant te staan. Ik ben iemand die leeft voor het voetbal.”

“Drie blessures aan dezelfde enkel heeft een klein mentaal trauma achtergelaten”, geeft De Jong toe. “Maar ik krijg stapje bij stapje het vertrouwen terug om hard tegen de bal te schieten en hard de tackles aan te gaan. Vanaf de zijlijn heb ik gezien dat er veel energie en kwaliteit in de selectie zit. Ik wil daar graag deel van uitmaken en ga mijn best doen.”

’37 miljoen euro’

De Jong gaat ook in op een ander gerucht: RAC1 meldde eerder dit jaar dat hij 37 miljoen euro zou verdienen op jaarbasis. Een fors bedrag, dat volgens de Nederlander ver af staat van de realiteit. “Het klopt niet dat ik 37 miljoen euro verdien. Dat is een torenhoog bedrag en is ver verwijderd van wat ik werkelijk verdien.”

