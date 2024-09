FC Barcelona heeft na lange tijd eindelijk goed nieuws over Frenkie de Jong

heeft een volgende stap in zijn herstel zijn gezet bij FC Barcelona. De 27-jarige middenvelder heeft maandag een deel van de groepstraining hervat bij de Spaanse topclub. Een rentree voor de Nederlander lijkt dus een stap dichterbij.

Het Spaanse Mundo Deportivo wist vrijdag al te melden dat een volgende stap in het herstel aanstaande was. Maandagmiddag plaatste FC Barcelona een foto van De Jong op X met de begeleidende tekst ‘Frenkie de Jong traint een deel van de sessie met de groep!’. Het is niet duidelijk wanneer de middenvelder weer wedstrijdminuten kan gaan maken voor FC Barcelona.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: 'Barcelona overweegt Frenkie de Jong te verkopen, oude bekende van Flick in beeld als vervanger'

Het is de bedoeling dat De Jong eerst rustig volledig opgetraind wordt, waarna er pas gekeken wordt naar een mogelijke datum voor een rentree van de middenvelder. Overigens was er maandag niet alleen goed nieuws voor FC Barcelona, want Dani Olmo is voorlopig afwezig. De Spaanse middenvelder liep in het uitduel met Girona (1-4) een hamstringblessure op en is de komende weken niet beschikbaar voor trainer Hansi Flick.

LEES OOK: Jerdy Schouten kan ploeggenoot worden van Frenkie de Jong bij FC Barcelona

De Jong al vijf maanden uit de running

De 27-jarige middenvelder viel in de Clasico van 21 april in het Santiago Bernabéu uit met een blessure aan zijn rechterenkel. Het was al zijn derde blessure aan dezelfde enkel, waardoor De Jong een streep kon zetten door de rest van het seizoen. Bondscoach Ronald Koeman had de hoop om de 54-voudig Oranje-international mee te nemen naar het EK in Duitsland. Na enkele trainingen werd toch geconcludeerd dat De Jong niet voldoende hersteld was.

Frenkie de Jong trains for part of the session with the group! 💪 pic.twitter.com/10lyrr4uHh — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 16, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Barça-directeur Deco laat zich uit over De Jong: ‘Ik begrijp het niet’

Sportief directeur Deco van FC Barcelona laat zich uit over de geruchten rondom Frenkie de Jong.