FC Barcelona swingt opnieuw, maar incasseert mogelijk ook flinke domper

FC Barcelona heeft zondagavond andermaal veel indruk gemaakt in de competitie. De formatie van coach Hans-Dieter Flick was twee weken geleden nog met 7-0 te sterk voor Real Valladolid en boekte in speelronde 5 van LaLiga opnieuw een ruime zege: Girona werd met 1-4 verslagen. was de grote uitblinker bij FC Barcelona, dat de andere smaakmaker wel geblesseerd zag uitvallen.

FC Barcelona moest vorig seizoen z’n meerdere erkennen in Real Madrid, maar lijkt dit seizoen wel degelijk een serieuze gooi te gaan doen naar de landstitel. De Catalanen waren in de eerste speelronden van deze jaargang al te sterk voor achtereenvolgens Valencia, Athletic Club, Rayo Vallecano én Real Valladolid. Die laatste club werd in Barcelona volledig van de mat getikt: 7-0. De interlandperiode is voor Flick en zijn manschappen geen hinderlijke onderbreking gebleken. Zónder spelers zoals Frenkie de Jong, Gavi, Ronald Araujo en Fermín López waren ze met duidelijke cijfers te sterk voor Girona.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Jerdy Schouten kan ploeggenoot worden van Frenkie de Jong bij FC Barcelona

FC Barcelona loopt in de eerste helft al weg bij Girona

Daarmee revancheerde FC Barcelona zich voor de pijnlijke nederlagen tegen Girona in het afgelopen seizoen. De Spaanse revelatie won tweemaal met 4-2 van de Catalaanse grootmacht. Girona kon zondag op eigen veld echter geen vuist maken. De thuisploeg, waar Daley Blind en Arnaut Danjuma een basisplaats hadden, keek na 45 minuten al tegen een 0-2 achterstand aan. Het werd de eerste helft van Yamal. Het wonderkind ontfutselde na een halfuur wel heel simpel David López de bal en schoot vervolgens overtuigend binnen. Zeven minuten later was Yamal opnieuw trefzeker. Een afvallende bal viel heerlijk voor zijn voeten en hij plaatste ‘m dan ook perfect in de hoek: 0-2.

Olmo scoort prachtig, maar moet wel geblesseerd naar de kant

De honger van FC Barcelona was daarmee nog niet gestild. Wat heet: de tweede helft was nog geen drie minuten onderweg of Dani Olmo maakte er op schitterende wijze 0-3 van. Olmo is de enige grote aankoop van FC Barcelona van afgelopen zomer. Hij kwam voor een bedrag van 55 miljoen euro over van RB Leipzig en is zijn geld vooralsnog dubbel en dwars waard. Olmo was tegen Girona alweer voor de derde keer trefzeker voor FC Barcelona. Helaas voor FC Barcelona en Olmo moest hij zich na een klein uur laten vervangen. De middenvelder ging met klachten naar de kant, nadat hij vorige week het Nations League-duel van Spanje met Zwitserland al had moeten laten schieten.

LEES OOK: ‘Flinke opsteker voor Frenkie de Jong en FC Barcelona: volgende stap in herstel aanstaande’

Kon Girona dan niks uitrichten? Bij vlagen wel. Zo dacht het in de slotfase van de eerste helft een strafschop te mogen nemen na een vermeende handsbal, maar na ingrijpen van de VAR ging de bal toch niet op de stip. In de tweede helft was het vooral genieten van FC Barcelona, dat via Robert Lewandowski en Yamal al kansen kreeg op een vierde, die uiteindelijk door Pedri gemaakt zou worden. Girona deed in de slotfase nog wel wat terug via Cristhian Stuani, die de eindstand bepaalde op 1-4. Donny van de Beek was toen al ingevallen bij Girona, waar Gabriel Misehouy op de bank bleef. Invaller Ferran Torres kreeg een paar minuten voor het einde nog rood. Met het uitvallen van Olmo nóg een smet op een verder mooie middag voor FC Barcelona, dat na vijf duels vier punten meer heeft dan Real Madrid.

His name is 𝐃𝐚𝐧𝐢 𝐎𝐥𝐦𝐨! 🌟

De Spanjaard scoort voor de derde wedstrijd op rij voor Barcelona.. en vanuit een lastige hoek zit deze er wel héél lekker! 🎯#ZiggoSport #LaLiga #GironaBarça — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 15, 2024 Dani Olmo doesn't wear a watch.

HE decides what time it is.#laligahighlights pic.twitter.com/BW7AT97ekb — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 15, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Barça-directeur Deco laat zich uit over De Jong: ‘Ik begrijp het niet’

Sportief directeur Deco van FC Barcelona laat zich uit over de geruchten rondom Frenkie de Jong.