‘Flinke opsteker voor Frenkie de Jong en FC Barcelona: volgende stap in herstel aanstaande’

zou volgende week al kunnen aansluiten bij de groepstrainingen van FC Barcelona, meldt Mundo Deportivo. Het Spaanse medium schrijft dat de middenvelder zich tijdens zijn eigen trainingen ‘erg goed’ voelt.

De Jong zou Hansi Flick persoonlijk op ge hoogte hebben gebracht van de progressie op de training. “Bij sprints, bochten, balcontroles en passoefeningen ziet de speler er volkomen normaal uit”, schrijft de Spaanse sportkrant. De volgende stap is dat De Jong gedeeltelijk aan zal sluiten bij de groepstraining.

De 27-jarige middenvelder viel in de Clasico van 21 april in het Santiago Bernabéu uit met een blessure aan zijn rechterenkel. Het was al zijn derde blessure aan dezelfde enkel, waardoor De Jong een streep kon zetten door de rest van het seizoen. Bondscoach Ronald Koeman had de hoop om de 54-voudig international mee te nemen naar het EK in Duitsland. Na enkele trainingen werd toch geconcludeerd dat De Jong niet voldoende hersteld was.

De Jong voorzichtig met zijn enkel

Mundo Deportivo schrijft dat De Jong geen enkel risico wil nemen met zijn enkel, maar dat hij inmiddels dusdanig positief is omdat zijn enkel goed reageerde tijdens recente trainingen. Een datum voor een rentree op het veld wordt niet genoemd, maar het medium schrijft dat Flick ‘met open armen’ wacht op De Jong.

FC Barcelona zou overigens hebben aangedrongen op een enkeloperatie, maar de Nederlander heeft dit afgewezen. De Jong heeft zijn hoop echter gevestigd op een meer ‘conservatieve’ aanpak.

