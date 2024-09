'Barcelona overweegt Frenkie de Jong te verkopen, oude bekende van Flick in beeld als vervanger'

FC Barcelona overweegt in de zomer van 2025 afscheid te nemen van , als de middenvelder zijn een jaar later aflopende contract niet verlengt, zo weet Mundo Deportivo. Mocht het tot een breuk tussen de Nederlander en de Catalanen komen, dan is - een oude bekende van trainer Hansi Flick - nadrukkelijk in beeld als opvolger van De Jong op het middenveld.

De Spaanse krant schetst de huidige situatie rond het contract van de momenteel geblesseerde De Jong: "Hij heeft sinds november 2023 een aanbieding op zak en ondanks dat hij zegt dat hij gelukkig is bij de club, blijft de situatie onveranderd", leest het. "Als hij vóór komende zomer niet bijtekent, zou Barça meer bereid kunnen zijn hem te verkopen om te voorkomen dat hij een jaar later gratis de deur uitloopt", speculeert de krant.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Spaanse media komen plotseling met heel ander geluid over herstel Frenkie de Jong

De Jong is niet de enige sleutelspeler van Barcelona in deze situatie: ook verdediger Ronald Araújo weigert voorlopig zijn handtekening te zetten onder een nieuwe verbintenis, de Uruguayaan loopt in 2026 eveneens uit zijn huidige contract. "Beiden zijn zwaargewichten in de kleedkamer, als tweede (Araújo) en derde (De Jong) aanvoerder, maar Barça weet niet wat hun toekomstplannen zijn", schrijft Mundo Deportivo.

Barcelona ziet Bundesliga-duo als mogelijke opvolgers De Jong en Araujo

Bovendien kunnen beide spelers in de zomer van 2025 relatief 'makkelijk' vervangen worden. Kimmich (29) loopt dan namelijk uit zijn contract bij Bayern München, de club die hij al negen jaar dient en waarmee hij in 2020 (onder leiding van Flick) de Champions League won. Ook voor Araújo loopt een mogelijke vervanger rond in de Bundesliga: Jonathan Tah. De 28-jarige centrale verdediger is bij regerend Duits kampioen Bayer Leverkusen eveneens zijn laatste contractjaar ingegaan en zou daarom op de radar van Barcelona zijn verschenen.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Alle Oranje-spelers zitten in de kleedkamer, waarna Wout Weghorst iets opvallends doet

Een opvallend moment na de eerste training van het Nederlands elftal.