Spaanse media komen plotseling met heel ander geluid over herstel Frenkie de Jong

Het Spaanse Relevo komt met een zeer hoopvolle update over het herstel van . Het Spaanse medium meldt op basis van bronnen rond de Nederlandse middenvelder van FC Barcelona dat er 'licht aan het einde van de tunnel' schijnt: De Jong zou na de interlandperiode mogelijk al terug kunnen keren op het trainingsveld.

Op 21 april ging het helemaal mis voor De Jong in de verloren Clásico bij aartsrivaal Real Madrid. Na een sprintduel kwam de 27-jarige middenvelder pijnlijk in botsing met tegenstander Federico Valverde, waarna hij met een enkelblessure werd afgevoerd. Waar in eerste instantie werd uitgegaan van een herstel van een week of zes, moest De Jong uiteindelijk een streep zetten door deelname aan het Europees Kampioenschap met het Nederlands elftal en kwam ook de start van de voorbereiding op het nieuwe seizoen te vroeg, waardoor Barcelona het de eerste vier competitiewedstrijden zonder de oud-Ajacied moest zien te stellen.

Vorige week speculeerde radiozender RAC1 nog openlijk over de mogelijkheid dat De Jong alsnog onder het mes zou moeten om zijn beschadigde enkel 'volledig schoon' te krijgen. Dat zou betekenen dat de middenvelder mogelijk nog maanden langer afwezig zou zijn. Relevo komt donderdag echter met veel positievere vooruitzichten.

"Bronnen rond de speler geven toe dat zijn rentree, zonder te willen haasten, dichtbij is", leest het. "In eerste instantie werd gemikt op eind september, hoewel bepaalde informatie erop wees dat het ondergaan van een operatie mogelijk noodzakelijk was", verwijst Relevo naar de berichtgeving van RAC1. De werkelijkheid is echter een stuk rooskleuriger: "De speler sluit een operatie op dit moment uit en zou volgende week kunnen terugkeren op het trainingsveld." Wel komt het medium met een waarschuwing: "Specialisten die wij geconsulteerd hebben verzekeren ons dat er een risico bestaat dat hij zich opnieuw blesseert, aangezien zijn enkel zeer verzwakt is en stabiliteit heeft verloren."

