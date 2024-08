Real Madrid is er klaar mee en komt met stevige aantijgingen richting FC Barcelona

Real Madrid denkt dat FC Barcelona op een onrechtmatige manier Dani Olmo heeft ingeschreven voor het komende seizoen. De middenvelder kwam over van RB Leipzig, maar kon niet gelijk worden ingeschreven. Op een manier waar De Koninklijke zijn twijfels bij zet, kon dat alsnog.

In Spanje mag een nieuwe speler als vervanger worden ingeschreven voor LaLiga-wedstrijden als iemand langdurig geblesseerd raakt. Andreas Christensen haakte onlangs af, waardoor Olmo ingeschreven kon worden. Maar Real Madrid denkt niet dat de Deense verdediger er lang uit ligt, maar slechts vier tot zes weken. "Het is een farce", schrijft Real Madrid TV. "Real Madrid moet een zeer van vuil door in Spanje."

De club zet zijn vraagtekens bij het beleid van LaLiga. "Opeens is een blessure van vier tot zes weken 'langdurig'. LaLiga staat het toe, het is een competitie die niet voor zichzelf opkomt. Olmo is vervolgens direct belangrijk." De Spanjaard maakte de winnende in het duel tegen Rayo Vallecano (1-2). "Het is allemaal heel markant, heel raar. Bovendien: het bedrijf dat beeldrechten heeft en de leiding heeft over de VAR, heeft er duidelijk wat aan als FC Barcelona de competitie wint. Deze competitie verdient beter."

