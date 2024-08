Zorgwekkend nieuws over Frenkie de Jong: 'Dat lijkt de enige haalbare optie'

Spaanse media komen donderdagochtend met zorgwekkend nieuws over de blessure van . De middenvelder van FC Barcelona staat al sinds april aan de kant met een enkelkwetsuur, waaraan hij mogelijk alsnog geopereerd zou moeten worden. In dat geval lijkt zijn rentree nóg langer op zich te laten wachten dan tot nu toe werd gedacht.

Op 21 april ging het helemaal mis voor De Jong tijdens de Clásico tussen Barcelona en aartsrivaal Real Madrid. In stadion Santiago Bernabéu kwam de Nederlander vlak voor rust pijnlijk in botsing met tegenstander Federico Valverde, waarna hij per brancard het veld verliet. Hoewel de eerste prognoses uitgingen van een absentie van een week of zes, moest De Jong vervolgens een streep zetten door zijn gehoopte deelname aan het Europees Kampioenschap in Duitsland met het Nederlands elftal.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: ‘Hansi Flick komt met duidelijke boodschap over toekomst De Jong’

Ook de start van de voorbereiding onder de nieuwe trainer Hansi Flick moest De Jong door zijn kwetsuur aan zich voorbij laten gaan. De Spaanse competitie is inmiddels drie speelronden onderweg, de krant Sport schrijft op basis van bronnen rond de Barcelona-kleedkamer dat de rentree van de Nederlander gepland staat voor eind september, na de interlandperiode. De Catalaanse radiozender RAC1 komt echter met een pessimistischer beeld.

LEES OOK: Real Madrid is er klaar mee en komt met stevige aantijgingen richting FC Barcelona

In het programma Tu diràs wordt gemeld dat de situatie rond de rechter enkel van De Jong 'zorgwekkend' is. "De enkel is erg gevoelig, elk contact of verkeerde beweging zou hem kunnen doen terugvallen", wordt de zender door Sport geciteerd. "Hoewel De Jong werkt aan het versterken van het getroffen gebied, is de realiteit volgens goed ingevoerde bronnen dat zijn herstel gecompliceerd lijkt zonder operatie, wat de enige haalbare optie zou zijn om het getroffen gebied volledig schoon te maken."

Barcelona lang zonder vervanger De Jong

Bij absentie van De Jong opteerde Flick gedurende de eerste drie competitiewedstrijden voor de zeventienjarige Marc Bernal als zijn vervanger op het middenveld. Afgelopen dinsdag sloeg het noodlot echter toe in het uitduel bij Rayo Vallecano, dat door een winnende treffer van debutant Dani Olmo met 1-2 werd verslagen. Bernal verliet in blessuretijd aangeslagen het veld, een dag later werd duidelijk dat de jongeling een gescheurde kruisband heeft opgelopen. De middenvelder, die her en der al werd betiteld als 'de nieuwe Busquets', is daardoor lange tijd uit de roulatie.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Arne Slot krijgt Sky Sports-tafel keihard aan het lachen met eerste zin in interview

Liverpool-trainer Arne Slot maakt zich nu al populair bij de tv-analisten in Engeland.