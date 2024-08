‘Hansi Flick komt met duidelijke boodschap over toekomst De Jong’

Hansi Flick wil koste wat kost behouden voor FC Barcelona, zo weet SPORT. De Duitse oefenmeester ziet in de Oranje-international de spil van zijn elftal en heeft technisch directeur Deco verzocht hem niet te verkopen.

De Jong raakte in april geblesseerd aan zijn enkel en keerde nog altijd niet terug op het trainingsveld bij Barcelona. De middenvelder wordt pas na de interlandperiode in september terugverwacht. De Catalanen zouden ondertussen een poging hebben gedaan de rechtspoot salarisverlaging aan te praten, maar slagen daar vooralsnog niet in. Vanwege de interesse van het Manchester United van Erik ten Hag is de kans aanwezig dat de clubleiding wil proberen de Oranje-international te slijten.

Daar heeft Flick inmiddels een stokje voor gestoken. De Duitser werd deze zomer aangesteld als nieuwe oefenmeester van Barcelona en hij wil zijn elftal graag om De Jong heen bouwen zodra hij weer fit is. De trainer heeft dus aan de clubleiding laten weten dat de Nederlander niet mag vertrekken deze zomer.

Hoewel er dus veel geruchten bestaan over de toekomst van De Jong, is hij volgens de Spaanse krant ‘onaantastbaar’ in het systeem van Flick. De Duitser is van plan om met twee middenvelders te spelen, waarvan de Nederlander de meest verdedigende moet zijn. De verwachting is dat Gavi of Pedri de andere positie op het middenveld over zal nemen, alhoewel dat tweetal ook nog met blessures kampt.

