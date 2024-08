‘Barcelona krijgt geen contact met De Jong: pogingen aan dovemansoren gericht’

FC Barcelona maakt zich zorgen over de situatie rondom , zo weet Diario AS. De middenvelder kwakkelt al veel langer met een blessure dan vooraf werd verwacht en pogingen om met hem over zijn contract te spreken wordt niet op ingegaan.

De Jong raakte eind april geblesseerd aan zijn enkel tijdens El Clásico. De middenvelder zou er vervolgens zes tot acht weken uitliggen en deed een vergeefse poging om op tijd fit te zijn voor het Europees kampioenschap. Inmiddels houdt de blessure de rechtspoot al twee keer zo lang aan de kant en de Catalanen zouden nog geen idee hebben wanneer hij wel weer beschikbaar is.

Bij Barcelona begint men wel van een mysterie te spreken en wordt de vergelijking gemaakt met teamgenoot Pedri. De middenvelder raakte tijdens het EK geblesseerd aan zijn knie, maar keerde woensdag alweer terug op het trainingsveld. Waar de Spanjaard zich klaar lijkt te stomen voor de start van het seizoen, zaterdag op bezoek bij Valencia, is de verwachting dat Hansi Flick op zijn vroegst pas na de eerstvolgende interlandperiode, in september, over De Jong kan beschikken.

De Jong is in Catalonië de absolute grootverdiener, wat de situatie extra zuur maakt voor Barça. De Oranje-international strijkt een bedrag van 35 miljoen euro bruto per jaar op. Dit heeft met name te maken het uitstellen van betalingen als gevolg van de pandemie enkele jaren geleden. Technisch directeur Deco heeft contact opgenomen met de zaakwaarnemer van De Jong, in een poging hem zijn salaris te laten verlagen. Deze contacten zijn echter aan dovemansoren gericht, waardoor men bij Barcelona vreest dat De Jong zijn huidige contract, tot medio 2026, wil uitzitten om vervolgens transfervrij te vertrekken.

