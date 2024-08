Update: vader Lamine Yamal neergestoken, ligt in 'stabiele toestand' in het ziekenhuis

De vader van FC Barcelona-aanvaller is neergestoken op een parkeerplaats in het Spaanse Mataró, een gemeente in de regio Catalonië. Dat meldt journalist Mayka Navarro woensdagavond en is inmiddels ook door andere Spaanse media gebracht. De vader van de talentvolle voetballer is naar het ziekenhuis gebracht, maar volgens Relevo is hij alweer ontslagen en verkeert hij inmiddels in ‘goede gezondheid’ thuis.

Yamal brak in het afgelopen seizoen op 16-jarige leeftijd door in de hoofdmacht van FC Barcelona en speelde zich in de selectie van Spanje voor het Europees Kampioenschap in Duitsland. Yamal was in Duitsland zelfs basisspelers en zou uitgroeien uit een van de absolute smaakmakers in het elftal dat goud zou winnen. De buitenspeler zou zich nu met FC Barcelona moeten richten op de start van La Liga, maar zal met zijn gedachten nu heel ergens anders zijn. Woensdagavond melden meerdere Spaanse media dat zijn vader, Mounir Nasraoui, is neergestoken op een parkeerplaats in Mataró.

Mataró is een gemeente in de regio Catalonië, ongeveer dertig kilometer ten noordoosten van de stad Barcelona. Navarro schrijft op basis van bronnen die 'bekend' zijn met het incident dat de vader van Yamal zijn hond aan het uitlaten was toen hij opeens werd aangesproken en er vanaf een balkon water op hem werd gegooid. Dat incident zou hebben geresulteerd in een vechtpartij. Die eindigde niet veel later, maar later op de avond zouden individuen Nasraoui meerdere keren hebben gestoken, zonder dat hij de kans had zichzelf te verdedigen. Nasraoui werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Dezelfde bronnen verzekeren dat de politie kort op het incident zit. De politie zou rond de klok van half elf zelfs al arrestaties hebben kunnen verrichten.

Niet lang na het eerste bericht van Navarro klonk er gelukkig al een stuk beter nieuws. Volgens Jordi Cardero van Relevo is Nasraoui ontslagen uit het ziekenhuis, inmiddels thuis en verkeert hij in ‘goede gezondheid’.

UPDATE 23.40 UUR: Nasraoui is nog niet thuis

Cardero verontschuldigt zich op X voor zijn eerdere berichtgeving. Hij meldde in eerste instantie dat Nasraoui al thuis was en in 'goede gezondheid' verkeerde, maar is daar inmiddels op teruggekomen. Volgens dezelfde Cardero ligt Nasraoui nog in het ziekenhuis. Hij zou in zijn rug zijn gestoken. Cardero spreekt van een 'stabiele' situatie.

‼️ ACTUALIZACIÓN: Mounir SIGUE en el hospital. Está en observación. El apuñalamiento ha sido por la espalda. — Jordi Cardero (@jordicardero) August 14, 2024 Pido mil disculpas.



Mounir se encuentra estable tras haber sido apuñalado por la espalda en una pelea. Está en observación en Can Ruti. https://t.co/kXGL66poHl — Jordi Cardero (@jordicardero) August 14, 2024 🔴🔴🔴 Los @mossos realizan las primeras DETENCIONES de los presuntos autores de la agresión al padre de Lamine Yamal

Apuñalan al padre de Lamine Yamal en Mataró https://t.co/NhrU5F69KL — Mayka Navarro 🐾🐕🐕 🐾 (@maykanavarro) August 14, 2024

