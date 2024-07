Boulevard: Lamine Yamal ontvolgt vriendin Alex Padilla nadat video rondgaat op social media

Kort nadat ze samen op het veld verschenen na de gewonnen EK-finale, lijkt het vuur tussen en Alex Padilla gedoofd. Yamal heeft zijn vriendin ontvolgd op Instagram, zo meldt Mundo Deportivo.

Deze week verscheen op sociale media een video waarop te zien was dat Padilla op schoot zat bij een andere jongen. Die video werd breed gedeeld op sociale media en leidde zelfs tot een debat of de daad in kwestie kan worden bestempeld als ‘vreemdgaan’.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Dit is Alex Padilla, de ontzettend populaire vriendin van tienersensatie Lamine Yamal (17)

In ieder geval lijkt Yamal afstand te willen nemen, want hij volgt Padilla niet meer. Na de gewonnen EK-finale waren ze nog samen op vakantie gegaan naar Milaan en naar Griekenland.

Oplettende reizigers spotten het koppel op het vliegveld op weg naar Milaan, terwijl Yamal en Padilla vanuit Griekenland foto’s deelden vanuit hun luxueuze appartement. Op 20 juli plaatste Yamal de laatste foto’s vanuit Griekenland.

Lamine Yamal just got cheated on💔😭 pic.twitter.com/0zn9GnL475 — JA7 💫 (@UTDJA7) July 28, 2024

FCUpdate is sinds jaar en dag een platform voor het laatste voetbalnieuws. Omdat we merken dat onze bezoekers behalve het ‘harde’ nieuws ook behoefte hebben aan lichtere onderwerpen, besteden we in de rubriek Boulevard zo nu en dan aandacht aan de ontwikkelingen in de privélevens van de topvoetballers. Omdat we weten dat niet iedereen zulke artikelen waardeert, kiezen we ervoor om het woord ‘Boulevard’ in de kop te zetten, zodat lezers het nieuws kunnen herkennen en desgewenst kunnen overslaan.