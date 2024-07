Dit is Alex Padilla, de ontzettend populaire vriendin van tienersensatie Lamine Yamal (17)

stond zondag na de EK-finale tussen Spanje en Engeland (2-1) volop in de spotlights. De zeventienjarige Spaanse tienersensatie werd uitgeroepen tot talent van het toernooi en trad na afloop op de voorgrond met zijn vriendin Alex Padilla.

Hoewel Yamal en Padilla officieel nog niet naar buiten zijn getreden als koppel, wijst alles erop dat de twee een relatie hebben. Na de door Spanje gewonnen EK-finale poseerde de rechtsbuiten van Barcelona samen met Padilla met de gewonnen trofee.

Wie is Alex Padilla, de vriendin van Lamine Yamal?

Veel is er niet bekend over Padilla. Wel is duidelijk dat de Spaanse ontzettend populair is op TikTok, met op het moment van schrijven ruim 843.000 volgers. Hoe oud Padilla is, is niet bekend.

