Recordhouder Lamine Yamal verkozen tot Jonge Speler van het EK

is door de UEFA verkozen tot Beste Jonge Speler van het Europees Kampioenschap. De jongeling maakte met een doelpunt en vier assists enorm veel indruk tijdens het toernooi, waar hij verschillende records brak.

Yamal maakte op een leeftijd van 16 jaar en 338 dagen zijn debuut op het EK in de openingswedstrijd tegen Kroatië (3-0). De Spanjaard brak daarmee een record dat eerst in handen was van voormalig Vitessespeler Kacper Kozlowski. In de halve finale brak het talent nog een record. De buitenspeler maakte zijn eerste treffer op het toernooi, waarmee hij met 16 jaar en 362 dagen ook direct de jongste werd.

Artikel gaat verder onder video

Ook in de finale was de inmiddels zeventienjarige Yamal weer belangrijk. Enkele minuten na rust was het de buitenspeler die aangever was bij de openingstreffer. Het talent legde de bal perfect neer voor Nico Williams, die overtuigend binnenschoot. Een kwartier voor tijd leek Cole Palmer een verlenging af te dwingen, maar vlak voor tijd schoot Mikel Oyarzabal Spanje naar de overwinning.

Yamal is pas de derde speler die de onderscheiding van Jonge Speler van het EK krijgt uitgereikt. De prijs werd namelijk tijdens het EK van 2016 in Frankrijk voor het eerst uitgegeven en is bedoeld voor spelers van 22 jaar of jonger. In 2016 was het de toen achttienjarige Portugees Renato Sanches die de prijs in ontvangst mocht nemen, terwijl de onderscheiding in 2021 naar de destijds achttienjarige Spanjaard Pedri ging.

