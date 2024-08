Vader Lamine Yamal laat voor het eerst van zich horen na steekpartij in Mataró

De vader van FC Barcelona-voetballer , Mounir Nasraoui, heeft van zich laten horen na het steekincident van woensdagavond. De vader van het Spaanse toptalent Yamal heeft aan de buitenwacht laten weten dat het beter met hem gaat, nadat hij woensdag werd neergestoken op een parkeerplaats in Spanje.

De voetballerij schrok woensdagavond op, toen tijdens de Super Cup-finale tussen Real Madrid en Atalanta Bergamo bekend werd dat de 35-jarige vader van Yamal neergestoken zou zijn op een parkeerplaats in Mataró, een plaats aan de kust op een half uur rijden van FC Barcelona. Nasraoui werd vervolgens overgebracht naar het ziekenhuis en er waren zorgen om zijn situatie. De vader van de zeventienjarige speler van FC Barcelona verkeerde wel buiten levensgevaar.



LEES OOK: Update: vader Lamine Yamal neergestoken, ligt in 'stabiele toestand' in het ziekenhuis

Artikel gaat verder onder video

Dat was dan ook de reden dat Yamal donderdagochtend 'gewoon' op het trainingsveld van FC Barcelona verscheen. De aanvaller zelf wist op dat moment vermoedelijk dat het beter ging met zijn vader, wat hij nu ook met de buitenwacht heeft medegedeeld. Op Instagram richt Nasraoui zich tot al zijn volgers: "Bedankt iedereen voor de steun.'Het gaat nu beter met mij. Een dikke knuffel voor iedereen", besluit hij.

Inmiddels zijn er vier personen aangehouden wegens het steekincident in Mataró. De vier personen worden verdacht van poging tot moord.