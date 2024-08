Droomdebuut helpt FC Barcelona aan derde opeenvolgende zege

FC Barcelona is dinsdagavond met de schrik vrijgekomen. De formatie van coach Hans-Dieter Flick stevende op bezoek bij Rayo Vallecano lange tijd af op het eerste puntenverlies van het seizoen, maar debutant bezorgde zijn nieuwe werkgever drie belangrijke punten: 1-2. Olmo, die onlangs voor veel geld de overstap maakte van RB Leipzig naar FC Barcelona, maakte meteen na rust zijn entree en schoot in minuut 82 de winnende tegen de touwen.

FC Barcelona boekte zodoende de derde opeenvolgende competitiezege, maar evenals de eerste twee kwam ook deze overwinning niet eenvoudig tot stand. Na de nipte zeges op Valencia en Athletic Club (tweemaal 2-1) hoopten de manschappen van Flick op bezoek bij Rayo Vallecano een rustigere avond te beleven. Maar niets bleek minder waar. Met aanwinst Olmo op de bank en Frenkie de Jong uiteraard nog helemaal niet van de partij moest FC Barcelona al na negen minuten in de achtervolging: Unai López bezorgde de thuisploeg een geweldige start.

Chaotische tweede helft

FC Barcelona wachtte dus opnieuw een achtervolging. In de uitwedstrijd tegen Valencia kwam het ook al op achterstand. Toen was het Robert Lewandowski die de Catalanen hoogstpersoonlijk alsnog de drie punten bezorgde. Op bezoek bij Rayo Vallecano kwam de Pool voor het eerst dit seizoen niet tot scoren. De goalgetter dacht in de tweede helft zijn ploeg nog op voorsprong te schieten, maar dat feestje ging na ingrijpen van de VAR niet door: Jules Koundé had in dezelfde aanval een overtreding begaan. Niet lang daarvoor had Pedri FC Barcelona op aangeven van Raphinha langszij geschoten.

Droomdebuut voor Olmo

Olmo was op dat moment al ingevallen. FC Barcelona telde eerder deze zomer minstens 55 miljoen euro neer voor de Spaanse EK-uitblinker, die de overstap maakte van RB Leipzig. De club slaagde er echter niet in de aanvallende middenvelder voor de competitiestart in te schrijven en ook het thuisduel met Athletic Club van afgelopen zaterdag ging aan zijn neus voorbij. Olmo behoorde op bezoek bij Rayo Vallecano dan eindelijk tot de wedstrijdselectie en werd door Flick meteen na de rust binnen de lijnen gebracht. De scheidsrechter vergat een vermeende overtreding op Olmo in de zestien te bestraffen met een strafschop en de aankoop van FC Barcelona raakte met een geweldig schot ook nog de lat, maar in de slotfase was er toch nog een belangrijke rol voor hem weggelegd.

De debutant kreeg de bal in minuut 82 van Lamine Yamal, een andere EK-uitblinker, en schoot ‘m met links binnen. De scheidsrechter trok er na negentig minuten nog liefst tien minuten bij, maar de zege van FC Barcelona kwam niet meer in gevaar. De ploeg van Flick komt zodoende op negen punten uit drie wedstrijden.

