‘Barcelona maakt plannen voor toekomst De Jong kenbaar’

FC Barcelona wil het contract van verlengen, zo weet Mundo Deportivo. De Nederlandse middenvelder is al sinds eind april uit roulatie met een enkelblessure, maar de Catalanen hebben toch veel vertrouwen in hem.

De Jong raakte eind april geblesseerd aan zijn enkel in de uitwedstrijd tegen Real Madrid. In eerste instantie werd gedacht dat de middenvelder het Europees kampioenschap in Duitsland wel zou halen, maar daar moest hij een streep doorheen zetten. Inmiddels is De Jong nog altijd niet terug op het trainingsveld bij Barça. De Catalanen zouden graag zien dat hij onder het mes gaat, maar daar heeft de Nederlander zelf geen zin in.

Ondanks de absentie en het vermeende meningsverschil, wil Barcelona het contract van De Jong maar wat graag verlengen. De 54-voudig international ligt momenteel nog vast tot medio 2026 en kan binnenkort een aanbod verwachten. Momenteel ligt er nog geen voorstel op tafel, maar de club heeft vertrouwen dat De Jong weer honderd procent fit kan worden en wil in dat geval graag langer met hem door. Het is niet duidelijk of de middenvelder daar zelf behoefte aan heeft.

Barcelona wil meer contracten verlengen

Niet alleen De Jong, maar ook vier andere spelers moeten binnenkort hun contracten verlengen als het aan de clubleiding van Barcelona ligt. Voor Ronald Araujo geldt dezelfde situatie als voor de Nederlander. De Uruguayaan is namelijk ook geblesseerd terwijl niet duidelijk is of hij bereid is bij te tekenen. Van de overige spelers, Pedri, Fermín López en Marc Bernal, wordt verwacht dat ze wel graag willen blijven.

