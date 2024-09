‘FC Barcelona heeft Rabiot op de korrel, moeder staat transfer vooralsnog in de weg’

FC Barcelona ziet in de transfervrije een kandidaat om de problemen op het middenveld op te lossen. Er is voor de Catalanen echter een probleem: de moeder van Rabiot staat een transfer vooralsnog in de weg. Volgens het Spaanse Mundo Deportivo verlangt zij teveel salaris voor haar zoon.

Rabiot zit zonder club nadat hij deze zomer uit zijn contract liep bij Juventus. De 48-voudig international van Frankrijk stond onder meer in de belangstelling van Manchester United en Liverpool, maar beide clubs hapten niet toe bij de transfervrije middenvelder. Zodoende is Rabiot nog altijd clubloos.

FC Barcelona zou de transfervrije Fransman graag willen inlijven, maar een akkoord lijkt momenteel ver weg. Veronique, de moeder en zaakwaarnemer van Rabiot, is een zeer harde onderhandelaar volgens Mundo Deportivo. Zo zou ze meerdere grote clubs hebben afgewezen om het maximale eruit te halen voor haar zoon. Bij Barça probeert te een salaris van tien miljoen euro netto per seizoen eruit te slepen voor Rabiot. Dat is het financieel armlastige Barcelona iets te gortig.

Mundo Deportivo weet dat FC Barcelona nog maar twee mogelijkheden heeft. De eerste optie is dat Rabiot besluit om zijn financiële eisen fors te verlagen in ruil voor bijvoorbeeld een kort contract, waardoor hij volgend jaar zomer weer transfervrij is. De andere optie is dat de club de Fransman tegemoet komt met een hoger salaris en hem vastlegt in plaats van een langdurig geblesseerde speler. Dit zou volgens het Spaanse medium het geval kunnen zijn als Frenkie de Jong geopereerd moet worden aan zijn blessure.

Personele problemen op het middenveld voor FC Barcelona

Een extra middenvelder zou FC Barcelona-trainer Hansi Flick goed uitkomen. Voorlopig kan hij niet beschikken over de middenvelders Gaví en Marc Bernal. Zij zijn voor lange tijd uit de running. Ook de blessure van De Jong duurt voor de Spaanse club langer dan verwacht. Wel zijn er nu weer hoopvolle geluiden dat de Nederlander na de interlandperiode weer kan aansluiten. Al wordt een operatie ook niet uitgesloten.

