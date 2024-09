Laporta onthult groots aanbod dat Lewandowski deed om Barcelona te helpen

heeft FC Barcelona aangeboden om zijn salaris te minderen om de club uit de benarde financiële situatie te helpen, zo heeft voorzitter Joan Laporta onthuld. De Pool wilde er op deze manier voor zorgen dat zijn club nieuwe spelers kon inschrijven.

Barcelona heeft al jaren te maken met een moeilijke financiële situatie, waardoor het inschrijven van nieuwe spelers met regelmaat niet direct lukt. Volgens Laporta heeft Lewandowski zijn club aangeboden hierbij te helpen. “Ik wil Lewandowski even speciaal benoemen”, geeft de preses aan op een persmoment, geciteerd door Voetbal International. “Toen hij hoorde dat we problemen hadden met het registreren van spelers wegens de Financial Fair Play-regels, heeft hij aangeboden om zijn salaris te verlagen.” De bestuurder geeft aan hier waardering voor te hebben, maar dat hij het aanbod van de spits niet heeft geaccepteerd.

Eén van de spelers die niet kon worden ingeschreven, was Dani Olmo. De aanvallende middenvelder kwam na een sterk Europees kampioenschap over van RB Leipzig. Inmiddels is de Spanjaard wel ingeschreven. “We zijn heel blij met Olmo als aanwinst, daar lag de prioriteit”, geeft Laporta aan over de komst van de topscorer van het EK.

Barcelona wordt financieel gezonder

Naast het feit dat Barcelona het sportief goed doet met twaalf punten uit de eerste vier duels, gaat het ook economisch weer de goede kant op met de Catalaanse grootmacht. “Drie jaar geleden verkeerden we in een risicovolle situatie. Nu gaat het een stuk beter met de club, zowel sportief als financieel.”

