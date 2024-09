FC Barcelona krijgt al héél vroeg in de interlandperiode slecht nieuws te horen

De eerste interlandbreak van het nieuwe seizoen is nog geen twee hele dagen onderweg, maar FC Barcelona heeft nu al slecht nieuws vernomen. heeft op de training van de Onder-21 van Spanje een spierscheuring opgelopen. De middenvelder kwam sinds de start van dit seizoen driemaal in actie voor FC Barcelona, maar de verwachting is nu dat hij drie tot vier weken toe zal moeten kijken.

Fermín brak in het afgelopen seizoen door in de hoofdmacht van FC Barcelona. De jonge middenvelder kwam 42 keer in actie, goed voor elf doelpunten en één assist. Vooral in de competitie was hij goed op schot, met acht doelpunten in 31 wedstrijden. Zijn goede prestaties bij FC Barcelona leverden hem een uitverkiezing op voor het Europees Kampioenschap in Duitsland. Fermín kwam tijdens het uiteindelijk voor Spanje zeer succesvol verlopen toernooi enkel in de laatste groepswedstrijd tegen Albanië een klein half uur in actie.

Fermín succesvol op de Spelen

Met de eindzege van het EK zat de mooie zomer voor Fermín er nog niet op. De middenvelder was geselecteerd voor de Olympische Spelen in Parijs. De Spaanse beloften en vooral Fermín waren niet te houden. De speler van FC Barcelona scoorde liefst zes keer, waaronder tweemaal in de finale tegen Frankrijk. Daarmee had hij een aanzienlijk aandeel in het Spaanse goud. Fermín keerde vol zelfvertrouwen terug bij FC Barcelona, maar kon wegens een schorsing niet in actie komen in de eerste competitiewedstrijd tegen Valencia. In de drie daaropvolgende wedstrijden kwam hij telkens als invaller binnen de lijnen.

Fermín ontbreekt in eerste Champions League-wedstrijd

FC Barcelona-trainer Hans-Dieter Flick zal voorlopig geen beroep op Fermín kunnen doen. De middenvelder heeft zoals hierboven al aangegeven op de training van de Spaanse Onder-21 een spierblessure opgelopen, zo melden meerdere Spaanse media dinsdag. De nationale bond heeft bevestigd dat Fermín het trainingskamp met een blessure heeft verlaten. Pablo Torre, eveneens speler van FC Barcelona, is zijn vervanger. De verwachting is dat Fermín de komende drie tot vier weken niet in actie kan komen. Dit zou betekenen dat hij naast de competitieduels met Girona, Villarreal, Getafe en Osasuna ook de ontmoeting met AS Monaco (19 september) in de competitiefase van de Champions League aan zich voorbij moet laten gaan.

🔄 Cambio en la convocatoria de la Selección sub-21



👕 Fermín causa baja por lesión y se incorpora a la concentración Pablo Torrehttps://t.co/na8Z9BJBZO #VamosEspaña | #U21EURO pic.twitter.com/aUGITK57eg — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) September 3, 2024 Breaking: Fermín López will be out for 3-4 weeks. @tjuanmarti — barcacentre (@barcacentre) September 3, 2024

