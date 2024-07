Geïrriteerde Ronald Koeman komt met zorgelijke uitspraak over Frenkie de Jong

Ronald Koeman heeft zich na de Koeman Cup 2024 in Barcelona zorgelijk uitgelaten over de toestand van de blessure van . De bondscoach van het Nederlands elftal liet zich tegenover de Spaanse media kritisch uit over de rol van FC Barcelona.

De Jong raakte in april geblesseerd aan de enkel tijdens El Clasico. De Nederlander kwam hard in botsing met Federico Valverde en moest daardoor onder meer het EK met Oranje missen. Het ziet er nog altijd niet best uit voor de oud-Ajacied, zo weet Koeman. “Natuurlijk praat ik met hem, we kennen elkaar goed, hij maakt zich zorgen over zijn blessure”, begint de oefenmeester.

Koeman had voorafgaand het EK hoop dat De Jong in actie kon komen, maar dit bleek uiteindelijk onhaalbaar na medische tests. “Hij heeft een zware blessure en we moeten afwachten hoe alles gaat. Ik wens hem veel succes en dat hij snel herstelt, maar hij is nog niet klaar om te spelen”, zegt Koeman, die Barcelona verwijt dat het te veel risico’s heeft gelopen. “Daar moeten wij de prijs voor betalen…”, zegt de bondscoach van Oranje bot.

“Ik denk dat ik veel meer weet dan jij. Hij zat niet in het ritme van de wedstrijden of training om de wedstrijden tegen PSG te spelen. Aan de andere kant begrijp ik het, want het was een heel belangrijk moment voor Barça, maar uiteindelijk wel was niet goed voor Frenkie’s gezondheid”, sluit Koeman af.

