Spanje kroont zich tot Europees kampioen: Engeland verliest opnieuw EK-finale

Spanje heeft zich voor de vierde keer in de historie gekroond tot Europees kampioen. Zondagavond was La Furia Roja met 2-1 te sterk voor Engeland. Na een saaie eerste helft opende Nico Williams op aangeven van Lamine Yamal nog geen minuut na de hervatting de score. Via Cole Palmer kwamen de Engelsen in een open tweede helft langszij, maar met een handige schuiver was het Mikel Oyarzabal die de wedstrijd verdiend in Spaans voordeel beslechtte. Daardoor is Spanje nu het land met de meeste EK-titels (vier, één meer dan Duitsland). Engeland, dat na het EK van 2021 opnieuw verliest in de finale, blijft wachten op de eerste hoofdprijs sinds het WK 1966.

Nog nooit verloor Engeland in Berlijn: met een vijfde zege in de Duitse hoofdstad konden de Three Lions hun eerste EK-titel binnenslepen. Waar de Engelsen met statisch voetbal tegen matige tegenstanders geen goede indruk achterlieten, kon tegenstander Spanje met fris spel tegen landen als Frankrijk en Duitsland wel overtuigen. De 63-jarige bondscoach Luis de la Fuente kon weer beschikken over Robin Le Normand en Dani Carvajal, terwijl Gareth Southgate met het opstellen van Luke Shaw ook een verdedigende wissel doorvoerde.

De 29-jarige linksback kampte aan het begin van het toernooi nog met een blessure, maar kreeg in deze finale de opdracht om Yamal te neutraliseren. Het lukte hem verscheidene keren om de weg van de piepjonge EK-uitblinker te versperren. Aan de andere kant was Williams gelukkiger in zijn weinige acties, maar tot mogelijkheden leidde het niet. Spanje had in het eerste halfuur veel balbezit (70%) en domineerde zodoende de wedstrijd, maar was onnauwkeuriger dan in eerdere wedstrijden. Voorzetten vlogen kansloos over de achterlijn en communicatie was niet altijd goed, waardoor de ruimtes niet benut konden worden en de Engelse muur stevig bleef staan.

De Three Lions hadden het eigen strafschopgebied ‘des Mourinho's' namelijk stevig dichtgemetseld en probeerden vanaf de eerste minuut het tempo uit de wedstrijd te halen. Ingooien werden traag genomen, terwijl Jordan Pickford ook voor uittrappen de nodige tijd nam. Vaak raakten de Engelsen de bal door de hoge druk van de tegenstander of eigen slordigheden kwijt, maar een paar keer wisten ze de helft van Spanje te bereiken. Shaw liet zich met een paar rushes ook aanvallend goed zien, maar afgezien van een schot van Phil Foden op slag van rust hadden de Engelse aanvallen bar weinig om het lijf. Zo toonden de ploegen een zenuwachtige eerste helft, waarin van spektakel totaal geen sprake was.

Gelijk na rust brachten de jongelingen van Spanje daar verandering in. Na een paar snelle combinaties trok Yamal naar binnen. Na een handig overstapje van Dani Olmo kwam zijn voorzet voor de voeten van de inlopende Williams, die zonder hinder raak kon schieten. De 21-jarige vleugelspeler bleef vervolgens handig gebruik maken van de ruimte tussen de aanvallend ingestelde Bukayo Saka en de ingeschoven Kyle Walker. Na een strakke voorzet miste Olmo echter een grote mogelijkheid op de tweede treffer, terwijl een lage schuiver van de Athletic-aanvaller geblokt werd. Vervolgens was Engeland aan zet, maar een echte lijn was in het aanvalsspel niet te ontdekken. Bellingham was eenmaal dichtbij, maar Southgate besefte dat hij verandering nodig had. Zodoende kwamen Ollie Watkins en Cole Palmer binnen de lijnen.

De Chelsea-buitenspeler schoot een kwartier voor tijd de felbegeerde gelijkmaker binnen. Na een snelle counter legde Bellingham de bal terug, waarna Palmer de bal fraai langs Unai Simon krulde. Het spel golfde in aanloop naar de treffer op en neer, waarbij beide ploegen snel probeerden uit te breken maar daarbij soms veel ruimtes weggaven. Spanje had hierbij de betere indruk gemaakt, maar moest in de laatste fase toch op zoek naar een hernieuwde voorsprong. Deze kwam er kort voor tijd via invaller Oyarzabal. Hij verplaatste het spel handig naar Marc Cucurella, en kon de voorzet van de langharige back na een goede loopactie vervolgens handig binnenglijden. Engeland was vervolgens nog heel dicht bij een gelijkmaker, maar Dani Olmo wist een kopbal van Marc Guehi van de lijn te redden. In de ultieme slotfase probeerde Engeland het nog wel, maar haalde Spanje vakkundig het tempo uit de wedstrijd. Zo pakt Spanje haar vierde Europese titel, terwijl Engeland opnieuw in de finale strandt.