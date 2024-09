Van der Vaart spottend: ‘Mijn voetbalhart doet pijn dat hij daar nu trainer is’

Heiko Westermann is sinds dit seizoen als assistent-trainer van Hansi Flick werkzaam bij Barcelona. Rafael van der Vaart had niet verwacht dat zijn voormalig ploeggenoot van Hamburger SV en Real Betis op een dag deel zou uitmaken van de technische staf van zo’n grootmacht.

Van der Vaart speelde van 2012 tot 2016 samen met Westermann. Eerst bij Hamburger SV en later bij Real Betis. “Weet je wie assistent-trainer bij Barcelona is? Heiko Westermann”, zegt Van der Vaart maandagavond in het televisieprogramma Rondo van Ziggo Sport spottend over zijn voormalig ploeggenoot.

“Ik heb met hem gespeeld, maar ik had nooit verwacht dat hij nu zou moeten vertellen wat de spelers van Barcelona moeten doen”, vervolgt Van der Vaart. “Dat doet mijn voetbalhart toch een beetje pijn, moet ik heel eerlijk zeggen.”

Tafelgenoot Youri Mulder vult aan dat Westermann succesvol was als jeugdtrainer bij de Duitse voetbalbond. “Misschien was hij niet zo’n goede speler, maar hij kan natuurlijk een goede trainer zijn”, stelt Mulder.

Van der Vaart: “Het is knap. Maar je verwacht het niet. Iemand die heel erg beperkt is, maar wel een geweldige vechter is, is dan nu assistent-trainer bij Barcelona. Ik vind het wel grappig dat het zo loopt.”

