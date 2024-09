Van der Vaart: ‘Ongelooflijk, dat is geen geluk meer. Die man heeft een magneet in zijn schoenen’

Rafael van der Vaart is lyrisch over PSV’er . De middenvelder van de Eindhovenaren was tegen Go Ahead Eagles weer eens trefzeker, iets dat volgens de voormalig Oranje-international geen toeval meer is.

“Die Til is wel ongelooflijk”, begint hij zijn relaas bij Studio Voetbal. “Het is geen geluk meer, die man heeft een magneet in zijn schoenen. De bal komt altijd naar hem toe als hij in de zestien staat. Ik weet zijn statistieken niet, maar volgens mij moet dat bizar zijn qua minuten en goals. Hij is er altijd bij.” Til speelde dit seizoen verdeeld over vijf wedstrijden 268 minuten en was daarin goed voor drie doelpunten en drie assists.

Tafelgenoot Pierre van Hooijdonk valt iets op aan spelers zoals Til. “Het grappige is met hem, en zo zijn er wel meer spelers, die zijn in het begin van het seizoen eigenlijk altijd het best. Daarna wordt het altijd iets minders”, aldus de analist. Presentator Jeroen Stekelenburg heeft wel het gevoel dat Til altijd weer terugkomt in het elftal, iets van van Hooijdonk beaamt. “Zeker. Op een gegeven moment gaat hij eruit en dan is hij toch weer nodig.”

Til vergeleken met Halilovic

Vervolgens trekt Van Hooijdonk de vergelijking met Alen Halilovic van Fortuna Sittard. “Dat is altijd goed, tot het blad gaat vallen”, vertelt de analist. “Dan wordt het wat kouder en dan zie je dat het minder wordt. Maar nu draait hij eigenlijk als een tierelier, buiten afgelopen weekend dan.”

“Vergelijk je nou Halilovic en Til, die tegenpolen zijn in het voetbal, qua ontwikkeling in het seizoen?”, vraagt Stekelenburg vervolgens aan Van Hooijdonk. “Ik wil gewoon aangeven dat je een aantal spelers hebt die bij het start van het seizoen vaker gewoon goed zijn en beter zijn dan dat ze de tweede helft van het seizoen zijn”, luidt zijn antwoord.

