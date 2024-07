Guus Til diep onder de indruk van Noa Lang: 'Ik zweer het, hij is echt niet normaal!'

blijkt buiten het voetbalveld over onvermoede kwaliteiten te beschikken. In een filmpje dat door de socialmedia-afdeling van zijn club PSV de lucht in wordt geslingerd, blijkt de 25-jarige buitenspeler ook over een enorme topografische kennis te beschikken, tot hilariteit van zijn ploeggenoot .

Onwillekeurig roepen de beelden herinneringen op aan Bart Vriends, die tien jaar geleden - als speler van Go Ahead Eagles - in staat bleek om uit zijn blote hoofd de hoofdstad van Madagaskar (Antananarivo) op te dreunen. Lang blijkt er ook wat van te kunnen, al brengt Til het er ook helemaal niet zo slecht vanaf. Maar als Lang niet eens hoeft na te denken over de hoofdstad van Sierra Leone, roept de middenvelder uit: "Ik zweer het, hij is echt niet normaal!".

Noano is van alle markten thuis 🤓🌏 pic.twitter.com/iYEGEpeycN — PSV (@PSV) July 23, 2024

