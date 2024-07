‘Ten Hag hoopt opnieuw aanwinst voor de neus van Slot weg te snoepen’

Zowel Manchester United als Liverpool hebben vergaande interesse in de transfervrije , meldt onder meer The Daily Mail. Volgens de Franse journalist Romain Collet-Gaudin zou de club van trainer Erik ten Hag echter dichterbij de komst van de Frans international zijn. De middenvelder geeft namelijk de voorkeur aan The Red Devils.

De 29-jarige Rabiot zit sinds 1 juli zonder club en is daarmee een interessante optie voor vele clubs. Collet-Gaudin weet te melden dat de entourage van de 48-voudig Frans international, die de voorbije weken met Frankrijk in actie kwam op het EK, in gesprek is met zowel Manchester United als Liverpool.

Het is niet de eerste keer dat de Mancunians belangstelling tonen in Rabiot. Twee jaar geleden probeerde de Engelse grootmacht ook al om de Franse middenvelder vast te leggen. Destijds bereikte de club een akkoord met Juventus, maar werd er geen akkoord bereikt met de speler. Torenhoge eisen van zijn moeder Veronique, over onder meer het salaris, zorgden ervoor dat de deal niet doorging.

Mocht de club van Ten Hag zich deze zomer wél versterken met Rabiot, dan weet Manchester United opnieuw rivaal Liverpool de loef af te steken. Woensdagavond bevestigden The Red Devils al de komst van Leny Yoro, die ook in de belangstelling stond van onder meer Liverpool en Real Madrid.

