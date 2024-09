'FC Barcelona heeft een probleem met Frenkie de Jong'

Er gaat inmiddels geen dag voorbij zonder dat onderwerp van gesprek is in de Spaanse media. De middenvelder staat al maanden aan de kant met een enkelblessure. Even leek het erop dat hij na de interlandperiode zijn rentree kon gaan maken, maar volgens Sport is zijn terugkeer een ‘mysterie’ geworden. De sportkrant constateert dat FC Barcelona een probleem heeft met onze landgenoot.

Sport houdt de periode van afwezigheid van De Jong keurig bij. Het is inmiddels 143 dagen geleden dat de middenvelder van FC Barcelona en het Nederlands elftal op bezoek bij Real Madrid uitviel met een enkelblessure. Na een hard duel met Federico Valverde moest de Nederlander zich al vóór rust laten vervangen. De Jong meldde zich in de aanloop naar het EK in Duitsland nog wel in Zeist en behoorde in eerste instantie ‘gewoon’ tot de definitieve selectie van Ronald Koeman, maar hij bleek uiteindelijk toch niet fit genoeg om mee af te reizen naar Wolfsburg.

Ruim drie maanden later is de rentree van De Jong nog altijd niet in zicht. Vorige week klonk er in Spanje nog een positief geluid over zijn terugkeer, maar Sport kwam eerder deze week al met een ander bericht en doet daar woensdag nog een schepje bovenop. “Het seizoen is begonnen en Barça beleeft een vlekkeloze start van de competitie: vol overwinningen en twaalf punten waarmee de Catalanen de ranglijst aanvoeren. Deze zondag wordt de competitie hervat. Flick hoopte na de interlandperiode op De Jong te kunnen rekenen, maar hij zal daartoe niet in staat zijn”, zo leest het.

LEES OOK: Frenkie de Jong en Barcelona lijnrecht tegenover elkaar: 'Geen garantie voor succes'

De Jong wil niet onder het mes

FC Barcelona en De Jong zitten naar verluidt niet op één lijn wat betreft zijn herstel. De club zet in op een operatie, maar de middenvelder weigert vooralsnog onder het mes te gaan. De Jong is er niet van overtuigd dat een operatie hem volledig van zijn fysieke problemen zal verhelpen en opteert voor een andere oplossing. Dat is volgens Sport niet het enige probleem. “Aan dit alles moeten we een context toevoegen die niet kan worden genegeerd: De Jong is een van de best betaalde spelers in de selectie en betreedt het podium van degenen die het meeste verdienen.” De Jong heeft nog een contract tot de zomer van 2026. “De middenvelder heeft nog steeds niet gereageerd op het voorstel van de club voor een verlenging”, zo klinkt het.

De Jong en zijn entourage zouden zich nog steeds gekwetst voelen door FC Barcelona, nadat zijn contract via de pers op straat kwam te liggen. “Niet alleen daarom, maar ook vanwege de behandeling en de druk die hij kreeg om de Catalaanse club te verlaten of zijn salaris te verlagen; iets dat de fans tegen hem opzette.” De Jong en zijn entourage zouden dat niet zijn vergeten en om die reden een ‘dominante positie’ in de onderhandelingen hebben. “Zij hebben geen haast met vernieuwen en zij zijn degenen die het ‘tempo’ van de onderhandelingen bepalen.”

