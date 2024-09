Vier dagen na hoopgevend nieuws over De Jong klinkt er een héél ander geluid

Er heerst nog altijd veel onduidelijkheid over de terugkeer van . De middenvelder staat inmiddels al bijna een halfjaar aan de kant met een enkelblessure. Spaanse media berichtten vorige week dat De Jong na de interlandperiode weer zou kunnen aansluiten bij FC Barcelona, maar Sport komt nu toch weer met een ánder geluid.

De Jong worstelde in het afgelopen seizoen met zijn fitheid. Nadat hij al tweemaal geblesseerd een periode had moeten toekijken, ging het eind april opnieuw mis. De oud-speler van Ajax raakte in de verloren Clásico tegen Real Madrid zwaar geblesseerd aan zijn enkel. Er ging meteen een streep door het restant van het seizoen en deelname aan het Europees Kampioenschap zou een race tegen de klok worden. Ronald Koeman nam hem weliswaar op in zijn selectie, maar na de uitzwaaiwedstrijd tegen IJsland werd er alsnog een streep gezet door deelname van De Jong aan het eindtoernooi.

Hoopgevende berichten uit Spanje

De voorbereiding van FC Barcelona op het nieuwe seizoen ging eveneens aan zijn neus voorbij, evenals de eerste vier competitiewedstrijden. Vorige week klonk er vanuit Spanje opeens hoopgevend nieuws over De Jong. “Bronnen rond de speler geven toe dat zijn rentree, zonder te willen haasten, dichtbij is. In eerste instantie werd gemikt op eind september, hoewel bepaalde informatie erop wees dat het ondergaan van een operatie mogelijk noodzakelijk was. De speler sluit een operatie op dit moment uit en zou volgende week kunnen terugkeer op het trainingsveld”, zo schreef Relevo.

Terugkeer De Jong nog niet aanstaande

Dat zou FC Barcelona-trainer Hans-Dieter Flick heel goed uitkomen. De Duitser won zijn eerste vier competitieduels als hoofdtrainer van FC Barcelona, maar kampt in zijn selectie met veel personele problemen. Vooral op het middenveld dreigt de spoeling steeds dunner te worden, waardoor een vervroegde terugkeer van De Jong goed nieuws zou betekenen. Maar daarop lijkt Flick niet te hoeven rekenen. “De terugkeer van De Jong zou ideaal zijn geweest. Zou, want De Jong heeft nog steeds geen datum voor een terugkeer. Hij wil geen operatie ondergaan en wil ook niet opnieuw spelen met het minste ongemak”, zo schrijft Sport. Volgens dat medium zal De Jong ‘out’ blijven totdat hij zich weer honderd procent voelt. “Dat is wat hij heeft besloten”, zo klinkt het.