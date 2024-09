Ronald Koeman maakt zich zorgen over Frenkie de Jong: ‘Dat is een lange tijd’

is nog altijd geblesseerd en dat baart Ronald Koeman zorgen, zo liet de bondscoach merken tijdens de persconferentie van het Nederlands elftal. De middenvelder is, mits fits, een sterkhouder van Oranje, maar moest door de blessure een streep zetten door het Europees kampioenschap.

Er was de hoop dat De Jong mee zou kunnen doen aan het EK. Koeman nam de 27-jarige middenvelder zelfs op in zijn definitieve selectie voor het eindtoernooi, maar zag De Jong enkele dagen voor het EK alsnog afhaken. Inmiddels is hij nog altijd niet hersteld van zijn blessure. “Dat is zorgelijk”, laat Koeman weten.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Koeman laat EK-ganger van Oranje glashard vallen: ‘Het boek is voor hem nu dicht’

De Jong liep zijn enkelblessure in april van dit jaar op. "Dat is een lange tijd", beseft Koeman. “Ik begrijp wel dat het steeds wat beter gaat, maar hij is nog niet volledig fit. Hij heeft natuurlijk drie keer achter elkaar een vervelende enkelblessure gehad. Daar zit schade en het neemt de tijd om te herstellen. Dat duurt lang, maar laten we hopen dat hij volledig herstelt. Dat is ook goed voor ons”, aldus Koeman.

De Jong mogelijk onder het mes

De Jong viel tijdens de Clásico tussen FC Barcelona en Real Madrid op 21 april van dit jaar uit met een enkelblessure. In het Santiago Bernabéu kwam de Nederlander vlak voor rust pijnlijk in botsing met tegenstander Federico Valverde, waarna hij per brancard het veld verliet. In eerste instantie ging men uit van afwezigheid van zo’n zes weken, maar uiteindelijk ging er voor De Jong een streep door het EK.

LEES OOK: ‘Hansi Flick komt met duidelijke boodschap over toekomst De Jong’

Inmiddels zijn de geluiden nog wat zorgwekkender, want volgens Spaanse media zou De Jong zelfs geopereerd moeten worden aan zijn enkel. Dat betekent dat een rentree van de oud-Ajacied nog langer op zich laat wachten. “Hoewel De Jong werkt aan het versterken van het getroffen gebied, is de realiteit volgens goed ingevoerde bronnen dat zijn herstel gecompliceerd lijkt zonder operatie, wat de enige haalbare optie zou zijn om het getroffen gebied volledig schoon te maken”, klonk het.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van der Gijp krijgt tik op de vingers en laat niets meer van zich horen

René van der Gijp heeft achter de schermen een tik op de vingers gekregen.