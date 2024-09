Frenkie de Jong en Barcelona lijnrecht tegenover elkaar: 'Geen garantie voor succes'

heeft een compleet andere kijk op het herstel van zijn enkelblessure dan zijn club FC Barcelona, zo 'verklapt' voormalig presidentskandidaat Victor Font van de Catalaanse club. Waar Barça er bij De Jong op aandringt dat hij geopereerd wordt om een eind te maken aan zijn klachten, vestigt de Nederlander zijn hoop op een meer 'conservatieve' aanpak.

Op 21 april van dit jaar ging het helemaal mis voor De Jong tijdens de verloren Clásico bij aartsrivaal Real Madrid. Na een sprintduel kwam de 27-jarige middenvelder pijnlijk in botsing met tegenstander Federico Valverde, waarna hij met een enkelblessure werd afgevoerd. Waar in eerste instantie werd uitgegaan van een herstel van een week of zes, moest De Jong uiteindelijk een streep zetten door deelname aan het Europees Kampioenschap met het Nederlands elftal en kwam ook de start van de voorbereiding op het nieuwe seizoen te vroeg, waardoor Barcelona het de eerste vier competitiewedstrijden zonder de oud-Ajacied moest zien te stellen.

"Ik kwam hem toevallig tegen", zegt Font over De Jong tegenover de krant Sport. "Hij heeft me verteld dat hij liever geen operatie wil ondergaan, ondanks dat de club dat aan hem heeft voorgesteld geeft het hem geen garantie op succes", aldus de zakenman die in het verleden tevergeefs een poging deed het voorzitterschap van FC Barcelona voor zich op te eisen. Font kan persoonlijk wel begrip opbrengen voor het standpunt van De Jong: "Je moet begrip voor hem opbrengen en achter hem blijven staan". Toch begrijpt Font wel waarom Barcelona ongeduldig begint te worden: "De selectie is supersmal en het zou ideaal zijn als de geblesseerde spelers zo snel mogelijk terugkeren."

Kopzorgen voor Flick: ziekenboeg Barcelona puilt uit

Barcelona-trainer Hansi Flick kampt inderdaad met een overvolle ziekenboeg. Behalve De Jong kan hij op het middenveld ook niet beschikken over zowel Fermín López en Gavi als de pas 17-jarige Marc Bernal, die het seizoen begon als basisspeler maar vlak voor de interlandbreak, in het thuisduel met Real Valladolid (7-0), zijn kruisband scheurde en dit seizoen niet meer in actie komt. Bovendien keerde Spaans international Dani Olmo deze week eerder terug van de nationale ploeg, nadat hij tegen Servië (0-0) een knieblessure opliep waarvan de ernst nog niet duidelijk is. Ook verdedigers Ronald Araujo en Andreas Christensen en aanvaller Ansu Fati zijn momenteel geblesseerd.

