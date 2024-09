Hansi Flick komt met zeer positief nieuws over Frenkie de Jong

zou wel eens snel zijn rentree kunnen maken bij FC Barcelona. Trainer Hansi Flick was vrijdag tijdens de persconferentie voorafgaand aan de uitwedstrijd tegen Osasuna uiterst positief over het herstel van de Nederlander. De Jong kwam dit hele seizoen nog niet in actie, nadat hij in de Clásico tegen Real Madrid op 21 april van dit jaar uitviel met een enkelblessure.

Het was voor De Jong alweer zijn derde blessure aan dezelfde enkel, waardoor hij een streep moest zetten door de rest van het seizoen. Bondscoach Ronald Koeman had de hoop om de 54-voudig Oranje-international mee te nemen naar het EK in Duitsland. Na enkele trainingen werd toch geconcludeerd dat De Jong niet voldoende hersteld was.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: ‘Verbijstering’ om De Jong: ‘Gevoelens variëren van dag tot dag’

Inmiddels is De Jong, die begin vorige week de groepstraining bij FC Barcelona voor een deel hervatte, aan de betere hand. Flick kon echter niet vertellen wanneer hij de middenvelder terugverwacht. “Het bevalt me wat ik op de training zie”, sprak de Duitse oefenmeester daags voor de competitiewedstrijd tegen Osasuna.

LEES OOK: Allard Lindhout is na AS Monaco - FC Barcelona onderwerp van gesprek

Flick is in ieder geval blij om De Jong weer zo bezig te zien. “Ik denk dat hij bijna weer fit genoeg is om ons te helpen. Hij is een ervaren speler. Zelfs als hij twintig minuten kan spelen, zou hij mij al kunnen helpen. Maar we moeten zien hoe het zich ontwikkelt”, houdt de oefenmeester een slag om de arm. “Morgen krijgt hij een vrije dag, hij heeft veel getraind en heeft tijd nodig om te herstellen. Volgende week kijken we weer verder.”

Flick sprak zich eerder uit over terugkeer De Jong

De Duitse trainer van FC Barcelona verwachtte eerder dat De Jong en Gavi tijdens de interlandperiode van oktober hersteld zouden zijn. “Het herstel van Frenkie gaat goed, maar we zijn voorzichtig met hem. Het is niet makkelijk geweest. Frenkie en Gavi hebben allebei nog even nodig”, liet hij vorige week optekenen.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Barça-directeur Deco laat zich uit over De Jong: ‘Ik begrijp het niet’

Sportief directeur Deco van FC Barcelona laat zich uit over de geruchten rondom Frenkie de Jong.