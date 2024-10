Droomtransfer naar Barcelona lonkt voor basisspeler van Nederlands elftal

Oranje-international wordt in de gaten gehouden door Barcelona, zo weet Mundo Deportivo. De clubleiding van de Catalaanse grootmacht heeft meerdere keepers op een kandidatenlijstje staan, onder wie de Nederlandse sluitpost van Brighton & Hove Albion.

Vorige maand raakte eerste doelman Marc-Andre ter Stegen ernstig geblesseerd aan zijn knie. Hij staat volgens een eerste indicatie zo’n acht maanden aan de kant, maar intern zou rekening worden gehouden met een afwezigheid van een jaar. Het is dus nog maar de vraag of de Duitser begin komend seizoen inzetbaar is. Door de onzekerheid roert Barcelona zich voorzichtig op de keepersmarkt.

Vrij snel na de blessure werd Wojciech Szczesny uit zijn pensioen gehaald. De Pool tekende een contract tot het einde van het seizoen. Als de samenwerking goed bevalt, wordt een verlenging niet uitgesloten. Szczesny is naar eigen zeggen nog niet fit om te spelen en wil vooral Iñaki Peña, de huidige eerste keeper, ondersteunen. Maar indien Peña zijn basisplaats toch gaat kwijtraken, zal hij nadenken over een vertrek.

Keeperskandidaten voor Barcelona

Zodoende gaat Barcelona de opties na voor nog meer versterking onder de lat. De achttienjarige Diego Kochen, actief bij het reserveteam, wordt gezien als een groot talent dat in de toekomst het eerste elftal zou kunnen halen. Maar Barcelona kijkt ook op de transfermarkt.) Diogo Costa (FC Porto), Álvaro Valles (Las Palmas), Joan García (Espanyol), Mio Backhaus (Werder Bremen) en Verbruggen (Brighton) worden gezien als opties.

