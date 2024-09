Barcelona komt met bijzondere oplossing en wil voormalig wereldtopper uit pensioen halen

Barcelona wil uit zijn voetbalpensioen halen. De Catalanen kampen met een acuut probleem op de keeperspositie door de langdurige blessure van , die verkeerd terechtkwam bij een corner in het duel met Villarreal (1-5 winst). Daardoor is hij acht maanden uitgeschakeld.

Sport meldt dat Szczesny bovenaan de lijst staat van potentiële vervangers van Ter Stegen. De clubleiding heeft al contact opgenomen met de 34-jarige Pool. Ook zijn landgenoot en vriend Robert Lewandowski wil hem graag als teamgenoot hebben. Het is niet bekend of Szczesny welwillend staat tegenover een terugkeer.

Artikel gaat verder onder video

De 84-voudig international stond afgelopen zomer in de nadrukkelijke belangstelling van Al-Ittihad en Al-Nassr uit Saoedi-Arabië, maar besloot zijn handschoenen aan de wilgen te hangen nadat zijn contract bij Juventus met wederzijds goedvinden werd ontbonden. Bij Barcelona is men zich ervan bewust dat het moeilijk zal zijn hem te overtuigen om opnieuw aan de slag te gaan als prof. Desondanks geniet hij de prioriteit, aangezien de clubleiding in hem een keeper ziet die goed is met zijn voeten en sterk is in de een-tegen-een.

LEES OOK: FC Barcelona krijgt hulp uit onverwachte hoek: doelman (41) doet open sollicitatie

Keylor Navas wordt gezien als de tweede optie binnen de Catalaanse club. De Costa Ricaan is transfervrij sinds zijn vertrek bij Paris Saint-Germain afgelopen zomer. Hij was afgelopen zomer dicht bij een overstap naar de Serie A-promovendus Como, die onder leiding staat van Cesc Fàbregas. Uiteindelijk wisten de partijen echter niet tot een akkoord te komen.

Navas wordt, net als Szczesny, binnen Barcelona gezien als een optie die de druk van een topclub aankan, gezien zijn ervaring bij verschillende topclubs. De sluitpost speelde onder meer bij Real Madrid en PSG. Hij is echter ouder (37) dan Szczesny (34) en heeft weinig wedstrijdritme, gezien hij vorig seizoen maar zes duels onder de lat stond bij de Parijzenaars. Szczesny speelde vorig seizoen 35 wedstrijden voor Juventus, waarin hij 30 treffers incasseerde en 15 keer zijn doel schoonhield.

