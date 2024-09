FC Barcelona krijgt hulp uit onverwachte hoek: doelman (41) doet open sollicitatie

FC Barcelona kan in de zoektocht naar een nieuwe reservedoelman mogelijk een beroep doen op (41). De voormalige goalie van de Catalaanse grootmacht zette onlangs weliswaar een streep onder zijn actieve loopbaan, maar is bereid op te nemen als zijn oude werkgever aan de telefoon hangt. FC Barcelona gaat vanwege de ernstige blessure voor Marc-André Ter Stegen mogelijk de markt op.

De Duitser is al jaren niet meer weg te denken onder de lat, maar raakte zondagavond in de uitwedstrijd tegen Villarreal ernstig geblesseerd aan een knie en staat daardoor mogelijk de rest van het seizoen aan de kant. FC Barcelona heeft daardoor opeens een keepersprobleem. Iñaki Peña was zondagavond de vervanger van Ter Stegen en zal mogelijk ook de komende maanden het doel verdedigen, maar daarachter is de spoeling heel dun. FC Barcelona heeft de mogelijkheid om een transfervrije doelman vast te leggen.

Mundo Deportivo verrichte alvast wat voorwerk en stelde een lijst op met tien transfervrije doelmannen, waaronder Kostas Lamprou. Een naam die niet wordt genoemd en wat ook niet gek is, is die van Claudio Bravo. De doelman was in het verleden actief voor Real Sociedad, FC Barcelona, Manchester City en Real Betis, alvorens afgelopen zomer een streep te zetten onder zijn loopbaan als profvoetballer. Een snelle comeback is echter niet uitgesloten. Bravo heeft aan het Arabische winwin namelijk laten weten dat hij een rentree bij FC Barcelona wel ziet zitten. “Als Barcelona mij wil, dan ben ik bereid uit mijn pensioen te treden”, zo klinkt het.

Succesvol eerder dienstverband bij FC Barcelona

FC Barcelona en Bravo, die in april 41 kaarsjes uitblies, zijn dus geen onbekenden van elkaar. De Catalanen namen hem in de zomer van 2014 over van Real Sociedad. In dezelfde periode haalde de club ook Ter Stegen binnen. Bravo zou in de competitie keepen, Ter Stegen mocht aantreden in de Champions League en Copa del Rey. Bravo hield liefst 23 keer zijn doel schoon en had daarmee een belangrijk aandeel in de landstitel. Het daaropvolgende seizoen was hij eveneens basisspeler in LaLiga en werd hij opnieuw kampioen. Na twee seizoenen bij FC Barcelona vertrok de Chileen naar Manchester City. Hij keepte liefst 150 interlands voor zijn land.

