Opvallend: reservedoelman van Ajax en Feyenoord in verband gebracht met FC Barcelona

De kans is groot dat FC Barcelona vanwege de ernstige blessure voor Marc-André Ter Stegen de markt met transfervrije spelers gaat verkennen om mogelijk een nieuwe keeper aan te trekken. Mundo Deportivo zet daags na het uitvallen van Ter Stegen in de uitwedstrijd tegen Villarreal tien namen onder elkaar en schuift onder meer naar voren. De voormalige goalie van onder meer Ajax, Feyenoord en PEC Zwolle zit na zijn vertrek uit Rotterdam-Zuid zonder club.

De ontmoeting tussen Villarreal en FC Barcelona naderde de rust toen het voor Ter Stegen volledig misging. De doelman, al jaren onomstreden onder de lat, raakte zwaar geblesseerd aan een knie en kan naar alle waarschijnlijkheid de rest van het seizoen niet meer in actie komen. Ter Stegen werd vervangen door Iñaki Peña, die de komende maanden de kans zal gaan krijgen onder de lat. Daardoor gaat FC Barcelona mogelijk op zoek naar een nieuwe reservedoelman. Ander Astralaga zat zondag als derde keeper bij de selectie, maar hij heeft nog geen ervaring op het hoogste niveau en speelde tot op heden enkel wedstrijden voor FC Barcelona Athlètic.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Paniek rondom Marc-André ter Stegen goed hoorbaar, spelers slaan handen naar het gezicht

Mundo Deportivo sluit niet uit dat FC Barcelona de markt met transfervrije spelers gaat verkennen om het gat dat Ter Stegen achterlaat proberen op te vullen. De sportkrant heeft alvast wat voorwerk gedaan en tien doelmannen die momenteel zonder club zitten onder een rijtje gezet. Eén van hen is Keylor Navas, de voormalige sluitpost van onder meer Real Madrid en Paris Saint-Germain. Navas was in het afgelopen seizoen op huurbasis actief voor Nottingham Forest. Zijn contract bij PSG liep aan het einde van het seizoen af en hij zit nadien zonder club. Navas keepte liefst 162 duels voor Real Madrid, won driemaal de Champions League en zal ongetwijfeld een interessante optie zijn voor FC Barcelona. Naast Navas worden ook Jordi Masip (voormalige reservekeeper van FC Barcelona) en Loris Karius (oud-Liverpool) genoemd.

Maar de meest opvallende naam in dit rijtje is toch wel die van Lamprou. De Griek heeft inmiddels flink wat clubs versleten. Zo stond hij in het verleden onder contract bij Feyenoord, Excelsior, Willem II, Ajax, Vitesse, RKC Waalwijk, PEC Zwolle en nóg een keer Willem II, alvorens in de zomer van 2023 terug te keren bij Feyenoord. Lamprou fungeerde tijdens het laatste seizoen van Arne Slot als derde keeper en speelde dan ook geen minuut. Feyenoord en Lamprou gingen na afgelopen seizoen weer uit elkaar en hij heeft nog geen nieuwe club gevonden.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Barça-directeur Deco laat zich uit over De Jong: ‘Ik begrijp het niet’

Sportief directeur Deco van FC Barcelona laat zich uit over de geruchten rondom Frenkie de Jong.