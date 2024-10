Frenkie de Jong ziet basisrentree bij Barça plots in gevaar komen

Er bestaat een kans dat zondagavond (21.00 uur) tegen Sevilla zijn rentree maakt in de basis bij FC Barcelona. De middenvelder kan na bijna zes maanden weer eens bij de eerste elf beginnen, zo vertelt Hans-Dieter Flick op de persconferentie, waarin hij ook tegenvallend nieuws over de Nederlander meldde.

Het was al langer bekend dat De Jong op de weg terug was van een slepende enkelblessure, die hem onder meer het EK in Duitsland kostte. Op 1 oktober maakte de middenvelder voor het eerst weer minuten bij Barça, toen hij zestien minuten voor tijd in het veld werd gebracht tegen Young Boys (5-0 zege). Vijf dagen later mocht De Jong opnieuw kort invallen bij de Spaanse grootmacht.

Na de interlandbreak lonkt een basisplaats van de oud-speler van Ajax en Willem II, zo zegt Flick. De Duitse oefenmeester heeft echter tóch nog twijfels. “We moeten het morgen zien. Gisteren voelde hij zich wat ongemakkelijk, vandaag begon hij met de groep op de training, maar toen ging hij naar de zijlijn. Ik wilde hem als starter laten spelen, maar we zullen zien”, sprak hij op de persconferentie.

Drietal keert terug op wedstrijdformulier

Flick bevestigde dat Dani Olmo, Gavi en Fermin Lopez terugkeren in de selectie van Barcelona. Het drietal hoeft echter niet te hopen op een basisplaats tegen Sevilla.

