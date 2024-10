'Ten Hag dringt bij Manchester United opnieuw aan op komst oud-Ajacied'

Erik ten Hag heeft bij de leiding van Manchester United opnieuw aangedrongen op de komst van . Dat schrijft Sport donderdagmorgen althans. Hoewel De Jong vanwege blessureleed dit seizoen nog nauwelijks in actie kwam, is Ten Hag ervan overtuigd dat zijn landgenoot de selectie van Manchester United een boost kan geven.

De Jong maakte in de zomer van 2019 de overstap van Ajax naar FC Barcelona. De Catalanen telden liefst 85 miljoen euro neer voor de komst van de middenvelder, maar rustig is het rond zijn persoon bijna nooit geweest. In de zomer van 2022 duwde de Catalaanse clubleiding De Jong zelfs richting de uitgang. De Nederlander drukte met zijn salaris zwaar op de begroting en FC Barcelona was hem daarom liever kwijt dan rijk. Manchester United stond toen al te popelen om De Jong over te nemen, maar de Oranje-international hield zijn poot stijf en bleef vechten voor zijn plek bij FC Barcelona.

Mét succes, want De Jong veroverde een basisplaats in de formatie van toenmalig trainer Xavi Hernández en werd in 2023 voor het eerst kampioen van Spanje. De Jong werd vervolgens benoemd tot één van de vier aanvoerders van FC Barcelona, maar worstelde in het afgelopen seizoen met zijn fitheid. Een enkelblessure hield hem dit kalenderjaar zelfs meerdere maanden aan de kant, waardoor hij onder andere het Europees Kampioenschap in Duitsland moest missen. De Jong heeft zijn rentree inmiddels gemaakt, maar zijn toekomst blijft onderwerp van gesprek.

Volgens Sport houdt Manchester United de situatie van De Jong dus nog altijd nauwlettend in de gaten. De gevallen Engelse grootmacht werd afgelopen zomer al gelinkt aan de middenvelder en de interesse is naar verluidt nog niet verdwenen. “De controversiële Ten Hag wil Manchester United nog een impuls geven op de wintermarkt en heeft het belang van de komst van De Jong aangegeven”, zo schrijft de Spaanse sportkrant. Manchester United versterkte zich afgelopen zomer met onder meer Matthijs de Ligt, Noussair Mazraoui en Joshua Zirkzee, maar de prestaties zijn vooralsnog ondermaats. The Red Devils vinden zich in de Premier League terug op de veertiende plaats en haalden slechts twee punten uit de eerste twee duels in de Europa League.

“Geconfronteerd met deze situatie moet Ten Hag opnieuw een koerswijziging doorvoeren en de naam die hem wederom het meest aanspreekt is De Jong”, zo leest het. “De middenvelder van FC Barcelona is een oude droom sinds de coach in Manchester arriveerde, hoewel de voetballer altijd prioriteit heeft gegeven aan zijn verblijf bij Barça.” Ten Hag gelooft desondanks dat De Jong zijn ploeg de gewenste boost kan geven. Of de middenvelder een overstap naar Engeland nu wél ziet zitten, zal nog moeten blijken. “De voetballer heeft herhaaldelijk benadrukt dat hij gelukkig is bij Barça. Zijn contract loopt tot 2026 en hij is niet van plan van team te wisselen. Als de club hem echter dwingt om te vertrekken om de financiële situatie te verbeteren, kan een oplossing misschien worden overwogen”, zo klinkt het.

Verlengt De Jong zijn contract bij FC Barcelona?

Eerder deze week schreef Sport nog dat er bij FC Barcelona ‘niet zoveel optimisme’ heerst over de contractverlenging van De Jong. De Catalanen zouden het in 2026 aflopende contract van de middenvelder graag willen openbreken, maar vanuit de voetballer wordt er geen haast mee gemaakt.

