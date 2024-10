Nederlander, die in 2015 verdween uit Eredivisie, verkozen boven Frenkie de Jong: ‘De beste’

Jurgen Streppel, tegenwoordig actief als technisch directeur van Helmond Sport, geeft aan dat Jeroen Lumu de beste speler is met wie hij tijdens zijn carrière heeft gewerkt. Deze uitspraak is opvallend, omdat Streppel onder meer , en onder zijn hoede had als trainer.

De ‘td’ was jarenlang actief als trainer en was onder meer werkzaam bij Willem II en sc Heerenveen. Streppel had in seizoen 2017/18 de beschikking over Arsenal-ster Ødegaard. “Is hij de beste speler waarmee je hebt gewerkt?”, vraagt Yordi Yamali aan Streppel bij Tekengeld.

Artikel gaat verder onder video

“Uiteindelijk als je ziet wat hij doet en hoe hij vrij liep… je hoefde hem bijna niets uit te leggen. Dat was gewoon buitencategorie, daarin was hij wel uitzonderlijk. Maar ik heb natuurlijk met veel meer spelers samengewerkt die heel goed waren”, reageert de voormalig verdediger. “Hij speelde toen met Dumfries, dat was wel een aardige combinatie. Denzel die er overheen klapte en Martin die naar binnenkwam. Stijn Schaars speelde dan als rechtshalf. Dat is lekker werken kan ik jou vertellen.”

Streppel werkte samen met De Jong, die toen nog in de jeugdopleiding van Willem II speelde en nauwelijks kansen kreeg in het eerste elftal. “Die speelde toen nog als aanvallende middenvelder, maar ik vond het meer een ‘6’, maar de beste speler met wie ik heb gewerkt was Jeroen Lumu. Hij was toen pas vijftien of zestien jaar oud, maar helaas heeft zijn carrière niet zo mogen zijn als bij Martin”, zegt Streppel.

Lumu brak door als groot talent van Willem II, waar hij in 28 duels drie keer scoorde en vertrok naar Ludogorets. Later kwam Lumu uit voor Heerenveen en FC Dordrecht, om vervolgens de avonturen te beleven bij onder meer Oostenrijk, Roemenië, Zuid-Afrika. De Nederlander is neergestreken in Griekenland.

