Frenkie de Jong en Mikky Kiemeney volgen trend onder ouders

Iets minder dan een jaar geleden zag het eerste kindje van het levenslicht. Samen met zijn vrouw Mikky Kiemeney maakte De Jong een bewuste keuze om zoontje Miles niet herkenbaar op sociale media te plaatsen. Volgens experts is dat een verstandige keuze.

Toen Frenkie en Mikky de geboorte van hun zoontje bekendmaakten, lag Miles onder een dekentje, droeg hij een mutsje en werd hij van achteren in beeld gebracht. Ook latere foto’s hebben Frenkie en Mikky ervoor gekozen om hem van achteren of vanaf de zijkant te fotograferen. Het is een trend die steeds meer ouders volgen. Het bewustzijn groeit over het belang van privacy voor kinderen en over kwaadwillenden die met foto’s aan de haal kunnen gaan.

'Je bent de macht kwijt over foto's'

Artikel gaat verder onder video

Arda Gerkens, directeur van het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM), legde uit aan het Algemeen Dagblad: “Criminelen kunnen iedere foto van je kind gebruiken om te verspreiden in een kinderpornonetwerk, origineel of gefotoshopt. De foto’s op social media komen ook in handen van Facebook en Google, die er allerlei algoritmen op los laten, zoals gezichtsherkenning. Plaats je een foto van je kind, besef dan dat je de macht over die foto permanent kwijt bent.”

Justine Pardoen, oprichter van Bureau Jeugd en Media, vindt dat Frenkie en Mikky verstandig omgaan met de beelden van hun kind. “Niet alleen strandfoto’s zijn niet veilig, ook foto’s waar de schattigheid van een kind vanaf straalt zijn vaak gewild materiaal voor criminelen. Negen van de tien keer zal er waarschijnlijk niks met de foto gebeuren, maar wat kan helpen is om je kind niet frontaal in beeld te brengen, maar liever onherkenbaar van de achterkant of zijkant, en niet met het hele lichaam.”

Door foto’s van je kind online te zetten, ontneem je ze ook de kans om zelf te kiezen hoe ze zich online presenteren, aldus Pardoen. “Beslissen voor je kind is op zich niet erg: dat doen we constant, in het belang van het kind. Je kind op social media zetten is echter nooit in het belang van je kind. Over hun foto’s op social media kunnen kinderen later ontevreden zijn of gepest worden. Vanaf een jaar of negen in de prepuberteit krijgen kinderen hele eigen ideeën en kan je kind dit al gaan uitdrukken.”

Foto's Frenkie de Jong, Mikky Kiemeney en Miles