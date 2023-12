Frenkie de Jong en Mikky Kiemeney maken babynaam bekend

Spaanse media waren er als de kippen bij om te melden dat en Mikky Kiemeney ouders zijn geworden en de vader van de FC Barcelona-middenvelder verklapte eerder deze week al dat het een jongetje is. Maar nu weten we ook eindelijk de naam: Miles de Jong. Dat maakt het koppel vrijdagmiddag bekend op Instagram.

2023 is een jaar dat De Jong ongetwijfeld nooit zal vergeten. Waar de Nederlander vorig jaar nog nadrukkelijk naar de uitgang werd geduwd door FC Barcelona, speelde hij zich gaandeweg het afgelopen seizoen definitief in de basiself van Xavi Hernández. De hoofdtrainer van FC Barcelona kon niet meer om De Jong heen en met een belangrijke rol voor De Jong kroonden de Catalanen zich voor het eerst sinds 2019 tot kampioen van Spanje. De oud-Ajacied werd alsmaar belangrijker voor zijn ploeg. Niet voor niets benoemde Xavi de middenvelder bij aanvang van dit seizoen tot een van zijn vier aanvoerders.

Artikel gaat verder onder video

De Jong was ook in de eerste wedstrijden van deze jaargang niet uit het elftal van Xavi weg te denken en speelde (vrijwel) alles. Tot een blessure roet in het eten gooide. De Jong raakte op 23 september in de thuiswedstrijd tegen Celta de Vigo geblesseerd en stond ruim twee maanden aan de kant. Na de recente interlandperiode maakte hij eindelijk zijn rentree binnen de lijnen. Een paar dagen voor de uitwedstrijd tegen Rayo Vallecano meldden Spaanse media al groot en bijzonder nieuws over De Jong en zijn partner Kiemeney. Ze hadden zelf nog niks naar buiten gebracht, maar de media wisten al dat ze zich ouders mochten noemen. Van de week verklapte de vader van De Jong bij Radio538 dat zijn zoon vader is geworden van een jongetje.

Op de sociale media van De Jong en Kiemeney bleef het nog even stil, maar daar kwam vrijdagmiddag verandering in. Kiemeney plaatste op haar Instagram een foto van het kersverse gezin en maakte daarbij ook bekend hoe ze hun eerste kind hebben genoemd. Het Instagramaccount van Ajax was er als de kippen bij om een reactie achter te laten. '#ForTheFuture', leest het, uiteraard met de emoji van een baby.