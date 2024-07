FC Barcelona wil spoedig met Frenkie de Jong in gesprek over zijn enorme salaris

FC Barcelona wil opnieuw met in gesprek gaan over zijn contract, zo schrijft SPORT zondagmiddag. De Catalanen hebben al jaren grote financiële problemen en hopen met De Jong, die een van de grootverdieners is in Camp Nou, een akkoord te bereiken over een nieuwe afspraak rondom zijn salaris.

FC Barcelona is van plan om De Jong een nieuw contract aan te bieden. De Catalanen hopen met de Nederlander tot een akkoord te komen om het salaris uit te smeren over meerdere seizoenen. Het zou FC Barcelona financiële ademruimte opleveren, wat belangrijk is voor de club. Het lijkt echter niet vanzelfsprekend dat De Jong zomaar zijn handtekening zet onder een nieuw contract bij FC Barcelona.

De Nederlander, die momenteel herstellende is van een pittige enkelblessure, heeft namelijk al eens eerder het verzoek gekregen om een ander contract te ondertekenen. Destijds heeft de middenvelder dat afgewezen, maar president Joan Laporta wil deze zomer graag een nieuwe poging wagen. Het is niet duidelijk hoe De Jong zelf tegen het voorstel van de Catalanen aankijkt.