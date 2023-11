Vader van Frenkie de Jong maakt geslacht bekend van pasgeboren kindje

en Mikky Kiemeney zijn de trotse ouders geworden van hun eerste kindje, zo maakt vader John de Jong maandagmiddag bekend tijdens de radio-uitzending van 538. De Jong is vader geworden van een zoontje.

Vorige week donderdag berichtten diverse Spaanse media al dat De Jong en Kiemeney ouders waren geworden van hun eerste kindje. Het was al langere tijd duidelijk dat Kiemeney ergens in deze periode zou gaan bevallen. Hoewel het koppel zelf nog niks heeft bevestigd, verschafte vader John de Jong duidelijkheid op Radio 538.

“Het is een mannetje”, vertelt vader John. “Het is een heerlijk ventje om te zien, hij kijkt lekker helder de wereld in”, gaat De Jong verder. De vader van de middenvelder van FC Barcelona zag ‘puur geluk’ in de ogen van Frenkie en Mikky. “Het is helemaal geweldig, het mooiste wat je kan meemaken.”

De Jong en Kiemeney zijn al ruim tien jaar samen, afgezien van een relatiestop van een halfjaar na drie jaar. Een jaar geleden, op 1 juli 2022, maakten de twee bekend verloofd te zijn. Op 2 juli van dit jaar maakten ze bekend in verwachting te zijn van hun eerste kind, al was het niet bekend wanneer Kiemeney was uitgerekend.

De Jong, 26 jaar, leerde Kiemeney (25) kennen op de middelbare school. Destijds speelde De Jong in de jeugd van Willem II en hockeyde Kiemeney bij HC Den Bosch. Inmiddels schittert De Jong in het shirt van FC Barcelona en is Kiemeney met hem mee verhuisd naar Spanje.